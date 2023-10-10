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深夜離奇自撞護欄彈飛路中央 高雄男騎士吐血抽搐昏迷送醫
高雄岡山寶米路今天凌晨1時許，一名陶姓機車騎士因不明原因高速撞上路旁紐澤西護欄，機車翻倒路中央，人倒地疑似頭部重創，不斷吐血抽搐並發出痛苦低鳴聲，所幸有熱心民眾路過趕緊協助報案，由於陶男傷勢過重陷入昏迷，消防員就近將他送往海軍總醫院，目前開刀搶救中。
高雄市岡山區寶米路段今天凌晨1時許驚傳車禍意外；當時有民眾開車路過，驚見一男子倒在血泊中不斷抽搐還持續吐血，趕緊下車熱心護住他，並警示後方車輛小心通行，而另旁有機車騎士見狀，急忙協助報案。
不過，警消抵達現場時，33歲陶男因頭部重創已陷入昏迷，由於他傷勢過重搶救時間分秒必爭，救護人員火速將他搬移固定至擔架上，經評估後就近送往海軍總醫院，據瞭解，目前陶男仍在開刀搶救中。
由於，現場熱心民眾並未目擊整起撞車過程，警方初步勘查地上煞車痕跡及陶男機車的倒地位置、車損情況，研判他疑似先擦撞路邊水泥護欄後，自摔翻車彈飛撞倒至路面，至於有無後方追撞或是否有酒駕情事，詳細肇事原因皆尚待警方事後採證再做進一步釐清。
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