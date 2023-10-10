內湖軍品店竄火 疑遭遙控縱火

台北市內湖區一間軍用品店失火，警、消在現場找到遙控點火器，懷疑是遭人用遙控裝置縱火。記者李隆揆／翻攝 台北市內湖區一家軍用品店七日晚間火警，大批商品遭燒毀、燻黑，損失數十萬元；警、消滅火後發現現場飄散汽油味，現場還拾獲一只遙控點火器，懷疑是遭人放置遙控裝置縱火，已鎖定一名與業者有經營糾紛的男子追查中。

起火點拾獲的遙控點火器，網購平台上隨處可見，幾百元即可購得，款式大同小異，一般用於點燃炮竹、施放高空煙火；常規可線控也可遙控，遙控距離從一百公尺至四百公尺不等。由於手法罕見，警方研判若真是人為，犯嫌應是事前計畫，尋仇報復。

起火店家位在內湖區瑞光路，主要販售戰術背包、背心等軍警用品，商品頗受生存遊戲玩家青睞；警方調查，十月七日傍晚打烊後，晚上約七時許，店內商品架突然起火，民眾發現報警。消防人員趕到滅火後聞到汽油味，起火點拾獲一只焦黑的點火器，採證後帶回鑑定。

業者指出，店內眾多商品被燒毀、燻黑，倉庫也有商品受影響，初估財損至少數十萬元，因先前曾與一名合夥人有經營糾紛，懷疑是遭對方報復縱火，案情查明前暫時不敢重新開業。

店內監視器畫面顯示，店家當晚打烊前，一名戴鴨舌帽、口罩的男子到店內試背後背包，過程中曾進入監視器死角約一分鐘，也曾經過起火點位置，最後未購物即離去；影片中男子身形特徵與被害人指控男子相符。

警方查出被指控的男子在軍規戶外用品界小有名氣，有多項司法訴訟糾紛，不排除火災與該男子有關，相關證物由消防人員鑑定中，全案朝公共危險罪方向偵辦。