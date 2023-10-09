新北男住院欲手術突失蹤 家屬搜尋驚見陳屍醫院頂樓

新北市中和區衛福部雙和醫院頂樓，今天晚間8時許驚傳離奇死亡案。有民眾發現1名男子在頂樓無呼吸心跳立即報警。救護人員獲報趕抵發現男子已無生命跡象，雖立即將男子救下送往急診室急救，但經急救後仍宣告不治。警方鑑識人員目前已封鎖頂樓進行勘驗，初步排除外力介入，將深入調查釐清男子死亡原因。

據了解，死者是40多歲的賴姓男子，原本賴男住進雙和醫院準備進行手術，但因賴男在醫院廁所內吸毒被發現，中和警方至醫院調查了解後依法將賴男函送。不料賴男晚間突然失去蹤影，賴妻四處尋找後竟在頂樓發現丈夫已無呼吸心跳，立即致電119報案。

新北市消防局獲報派遣大批人車趕抵現場，救護人員發現賴男已無呼吸心跳，立即將他救下送進雙和醫院急診室急救，但賴男經急救後仍宣告不治。家屬難過的向警方表示賴男生前並無慢性疾病，近期也無輕生念頭及跡象。警方初步勘查並未發現外力介入跡象，將報請檢察官相驗釐清賴男死因。