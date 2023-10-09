高雄驚傳一家三口同床陳屍 留有遺書鄰居聞異味報警

高雄鳳山區國興街一棟公寓今晚傳出一家三口死亡，由於三人多日未出門，鄰居今晚近9時許聞到疑有屍臭味傳出報案，警方獲報趕抵現場，進屋後發現78歲的施姓老婦人以及53歲的女兒和51歲兒子，躺在同一張床上已死亡，客廳留有遺書。

轄區鳳山警分局警方已封鎖現場鑑識，初步調查，現場並無外力介入，也無打鬥痕跡，3名死者身上也無明顯外傷，無他殺；警方從現場死者所留遺書，及現場跡象，研判母親和一雙兒女疑是疾病原因，發生令人遺憾之事。

警方研判三人死亡多時，有屍臭味傳出，才被鄰居發現，目前已通知施姓老婦人在北部的大女兒南下了解事發原因。

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