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5人相約釣魚…男子疑搶救手機未穿救生衣 失足落海送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市張姓男子與LINE群組4名友人，相約今天到北海岸野柳漁港外堤釣魚時，張男疑發現手機、鑰匙將掉入水中，急著撿拾時連人一起落海。張男沒穿救生衣，約50分鐘後被救起時無呼吸心跳，消防局救護車送往台大金山分院急救無效，醫師宣告不治。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點1分接獲報案，野柳漁港外堤紅燈塔處有人落海。消防和海巡人員在岸際及水面搜尋，消防救生艇6點54分在水中發現59歲周男，救起時已無呼吸心跳，施以急救並載回港內，由救護車送醫不治。

據了解，住在樹林區的周男與4名友人在LINE群組相約，今午分開兩輛車前往野柳漁港釣魚。同行的友人說，周男好像是要搶救手機、鑰匙時，因為一時慌亂落海。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田呼籲釣客釣魚時，務必穿著救生衣、釘鞋，穿著救生衣可大幅提升獲救率。出發前應查看潮汐資料、注意礁石濕滑。如果沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所免費借用。

張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
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張男今和4名友人相約到新北市萬里區野柳漁港外堤釣魚時，張男不慎落海，消防人員救起後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
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