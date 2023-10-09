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影／釣客拾物意外落海 岸邊先發現救生衣…拉上救生艇無呼吸心跳
1名中年男性釣客今晚6點左右，在新北市萬里區野柳漁港外堤落海，消防和海巡人員到場搜救，6點54分找到他並拉上救生艇，靠岸後由救護車送往台大金山分院急救。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點1分接獲報案，野柳漁港外堤紅燈塔處有人落海。據了解，他是在試圖撿拾物品時不慎落水。
救難人員海陸分頭救援，救生艇前往落海水域，先在距岸邊20公尺發現救生衣，6點54分發現落水者，將他救上船時已無呼吸心跳，施以急救並載回港內，由救護車送醫。
新北市政府消防局第6大隊長羅億田呼籲釣客釣魚時，務必穿著救生衣、釘鞋，穿著救生衣可大幅提升獲救率。出發前應查看潮汐資料、注意礁石濕滑。如果沒帶救生衣，可至鄰近的消防分隊、派出所、岸巡安檢所免費借用。
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