影／釣客拾物意外落海 岸邊先發現救生衣…拉上救生艇無呼吸心跳

1名中年男性釣客今晚6點左右，在新北市萬里區野柳漁港外堤落海，消防和海巡人員到場搜救，6點54分找到他並拉上救生艇，靠岸後由救護車送往台大金山分院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點1分接獲報案，野柳漁港外堤紅燈塔處有人落海。據了解，他是在試圖撿拾物品時不慎落水。

救難人員海陸分頭救援，救生艇前往落海水域，先在距岸邊20公尺發現救生衣，6點54分發現落水者，將他救上船時已無呼吸心跳，施以急救並載回港內，由救護車送醫。