三重休旅車3人合計208歲 與貨車碰撞波及行人共5人送醫

新北市三重區新北大道一段、中華路口，今天下午2時許發生休旅車與小貨車擦撞車禍，還波及1名行人，貨車司機一度受困車內，共造成5人受傷，消防局派出4輛救護車將患者送醫，幸好都是輕傷。

據了解，當時75歲李姓老翁駕駛休旅車，搭載69歲和64歲黃姓老婦共3人，沿新北大道直行準備上忠孝橋匝道，通過中華路口未減速慢行。25歲劉姓司機駕駛的冷藏貨車則從對向新北大道左轉中華路，在路口未禮讓直行車先行。

2車發生劇烈碰撞，小貨車失控衝上路旁轉角的超商門前人行道，車頭嚴重變形、擋風玻璃龜裂，並且波及1名行人，把37歲劉姓男子撞倒，因後腦著地血腫、四肢多處擦挫傷及撕裂傷。