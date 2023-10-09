快訊

長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

上士班長播A片給女兵看又開黃腔 不滿遭撤職打官司因「這點」逆轉勝訴

11張千元鈔北市慣竊「一張一張偷走」 到案稱：有看醫生還是忍不住

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬許姓老翁偷竊成癖，在北市信義、大安、文山區等地多次下手行竊，月前趁貨車司機下車卸貨時，開車門搜刮車內財物，當場遭司機好友逮個正著，被依現行犯逮捕送辦；他惡行不改，上月底又趁文山區某早餐店打烊時，打開收銀機偷走11張千元鈔票揚長而去。警方獲悉馬上認出他身分，循線通知到案說明，起獲全數贓款返還店家，警詢後送辦。

文山第二分局9月30日中午接獲轄內某早餐店報案，店老闆稱收銀機內的千元大鈔不翼而飛，調閱監視器畫面發現是被小偷「一張一張」偷走了，警方看到畫面，依據身形特徵很快就認出他是北市慣竊許翁（71歲）。

警方當天下午循線至許翁住處找人，請他配合回派出所說明案情，警問「偷來的錢呢？」許翁從包包中拿出偷走的1.1萬元，警方以贓物當場查扣，事後返還給早餐店老闆。

許翁警詢時供稱自己有病，「就是忍不住會想偷東西，也有去看過醫生」，經了解，他確實經濟狀況不好，曾是遊民被輔導收容，但有領政府補助，也有能力打工維生，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。

據悉，許翁身背多起竊盜前科，今年在台北地區犯下至少10起竊盜案，光是文山區就有4件，他7月25日才趁貨車司機下車卸貨時，開車門搜刮車內財物，孰料司機友人發現「怎麼他鬼鬼祟祟的偷包包」，立刻將他逮住報警，警方到場依現行犯逮捕送辦。檢方複訊後無保請回，一個月後他又犯案被逮。

許姓老翁是名慣竊，日前偷走打烊早餐店收銀機11張千元鈔票，警方獲報當天帶他回派出所製作筆錄，並起獲全數贓款。記者翁至成／翻攝
許姓老翁是名慣竊，日前偷走打烊早餐店收銀機11張千元鈔票，警方獲報當天帶他回派出所製作筆錄，並起獲全數贓款。記者翁至成／翻攝

早餐店 竊盜 老闆

延伸閱讀

憂明揚大火重演 台北市10月底稽查50家危險工廠

享受退休第二人生 北市青銀換居計畫持續推廣中

東北季風及鋒面雖然帶來濕涼天氣 北市鬧區仍湧現逛街人潮

北市行人死亡事故數年增75% 交通局擬解方、警加強執法

相關新聞

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

台中知名茶餐廳傳火警冒濃煙 鄰近科博館引民關注

台中市北區知名的金寶茶餐廳，在今天中午12時許傳出火警，現場濃煙竄天，台中市消防局一度出動排煙車要到場，不過火勢迅速撲滅...

土城母子再度鬧事 警當場上銬送辦 民眾大喊：謝謝大人

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸占遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，母子2人還會出手攻擊其他人，土城警...

11張千元鈔北市慣竊「一張一張偷走」 到案稱：有看醫生還是忍不住

7旬許姓老翁偷竊成癖，在北市信義、大安、文山區等地多次下手行竊，月前趁貨車司機下車卸貨時，開車門搜刮車內財物，當場遭司機...

淡水離奇死亡車禍！鐵道旁筆直路段機車撞樹 2年前也發生過

新北市淡水區中正東路二段往台北方向，今天有1輛機車不明原因自撞路樹，20歲年輕騎士送醫不治。相同路段2年多前也曾發生類似...

高雄整群車誤闖機車道造成回堵 警：最高可罰1800元

高雄市鳳山區臨海路分汽機車專用道，複雜車道被當地民眾稱為「百慕達」，10月3日上午8時許，正值上班尖峰時段，有網友拍下一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。