11張千元鈔北市慣竊「一張一張偷走」 到案稱：有看醫生還是忍不住
7旬許姓老翁偷竊成癖，在北市信義、大安、文山區等地多次下手行竊，月前趁貨車司機下車卸貨時，開車門搜刮車內財物，當場遭司機好友逮個正著，被依現行犯逮捕送辦；他惡行不改，上月底又趁文山區某早餐店打烊時，打開收銀機偷走11張千元鈔票揚長而去。警方獲悉馬上認出他身分，循線通知到案說明，起獲全數贓款返還店家，警詢後送辦。
文山第二分局9月30日中午接獲轄內某早餐店報案，店老闆稱收銀機內的千元大鈔不翼而飛，調閱監視器畫面發現是被小偷「一張一張」偷走了，警方看到畫面，依據身形特徵很快就認出他是北市慣竊許翁（71歲）。
警方當天下午循線至許翁住處找人，請他配合回派出所說明案情，警問「偷來的錢呢？」許翁從包包中拿出偷走的1.1萬元，警方以贓物當場查扣，事後返還給早餐店老闆。
許翁警詢時供稱自己有病，「就是忍不住會想偷東西，也有去看過醫生」，經了解，他確實經濟狀況不好，曾是遊民被輔導收容，但有領政府補助，也有能力打工維生，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。
據悉，許翁身背多起竊盜前科，今年在台北地區犯下至少10起竊盜案，光是文山區就有4件，他7月25日才趁貨車司機下車卸貨時，開車門搜刮車內財物，孰料司機友人發現「怎麼他鬼鬼祟祟的偷包包」，立刻將他逮住報警，警方到場依現行犯逮捕送辦。檢方複訊後無保請回，一個月後他又犯案被逮。
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