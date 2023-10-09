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淡水離奇死亡車禍！鐵道旁筆直路段機車撞樹 2年前也發生過

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區中正東路二段往台北方向，今天有1輛機車不明原因自撞路樹，20歲年輕騎士送醫不治。相同路段2年多前也曾發生類似死亡車禍，令人不解的是，明明道路筆直，且與旁邊人行道有高低落差，卻總有機車衝上路緣撞樹。

據了解，20歲郭姓男子今天獨自騎乘155西西跑車，從北市士林到淡水，大約11時46分接近中午，途經中正東路二段往台北方向，不明原因向右偏移衝上人行道撞路樹。機車後輪撞斷、粗大路樹被削掉1層皮，可見撞擊力道很大。

騎士被救護車就近送到同一條路，相距大約1公里的淡水馬偕醫院急救，不幸因為顱內出血、全身多處骨折傷勢嚴重，手術後於中午12時許宣告不治，抽血檢測沒有酒精反應，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。

相同路段鄰近位置，前年1月23日下午3時許，曾有1名42歲廖姓單親爸爸騎機車，一樣是不明原因自撞右側人行道路樹，送醫不治。當時親友便曾因為該路段右邊是捷運軌道圍牆，沿途道路筆直沒有叉路，對於為何會衝上人行道撞樹，感到十分不解。

可惜周邊又沒有監視器，因此在臉書社團貼文尋找目擊者或行車記錄器。沒想到事隔2年8個多月，相同路段又發生類似的死亡車禍。

淡水區中正東路二段今天發生死亡車禍，機車撞到後輪斷掉、樹幹削去一層皮，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
淡水區中正東路二段今天發生死亡車禍，機車撞到後輪斷掉、樹幹削去一層皮，可見撞擊力道之大。記者林昭彰／翻攝
事故路段明明道路筆直、沒有叉路，且與旁邊人行道有高低落差，卻總有機車衝上路緣撞樹。記者林昭彰／翻攝
事故路段明明道路筆直、沒有叉路，且與旁邊人行道有高低落差，卻總有機車衝上路緣撞樹。記者林昭彰／翻攝

路樹 自撞 車禍 淡水

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