高雄整群車誤闖機車道造成回堵 警：最高可罰1800元

高雄市鳳山區臨海路分汽機車專用道，複雜車道被當地民眾稱為「百慕達」，10月3日上午8時許，正值上班尖峰時段，有網友拍下一群汽車同時間「迷路」，駛進機車道中，造成機車騎士塞在車陣中，車流一度回堵，影片被貼上網路社群，轄區警方指，汽車誤闖機車專用道，最高可罰1800元。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片內容指，10月3日鳳山臨海路「百慕達」複雜車道如迷宮，汽車整群誤闖機車專用道造成回堵；只見影片中一群汽車駛入機車道中，當時正值上午8點上班尖峰時間；轎車搶專用道，連機車騎士也不易行駛，得排成一直線。

轄區鳳山警分局警方檢視影片後指出，當天未接獲臨海路塞車報案案件。若有轎車違規行駛至機車專用道，可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「汽車駕駛人駕駛汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」的規定，可處900元以上1800元以下罰鍰。