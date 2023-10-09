快訊

2人已通話…侯友宜曝柯文哲返台失聯 喊「藍白合」2對2溝通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城母子再度鬧事 警當場上銬送辦 民眾大喊：謝謝大人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸占遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，母子2人還會出手攻擊其他人，土城警方為防衝突還特地編排警力到場戒護。不料上周五該名母親因不滿80歲吳姓男子勸誡要管教其小孩，竟持布鞋打傷吳男肩膀，當場被警員逮捕帶回警局，詢後依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，這名帶著兒子來公園的36歲婦人，因時常佔用公園內遊戲器材，婦人兒子還會攻擊其他遊玩的小孩，婦人也為此多次與前來公園遊憩的民眾發生爭執，還當著兒子的面動手攻擊他人，導致附近居民不堪其擾，土城警方特地編排警力前往公園戒護，以防止婦人再與其他民眾發生衝突。

上周五（6日）下午4時許該名婦人再度帶著兒子來公園，現場1名80歲吳姓男子好心上前向婦人勸誡，要婦人好好管教其小孩，且勿佔用設施及攻擊其他小朋友，不料婦人聽聞後竟持布鞋攻擊吳男肩膀。現場戒護的清水派出所所長立即上前大聲告知婦人：「你剛剛作勢攻擊的行為，已經讓別人感到害怕了」。

但這名婦人疑似未聽清楚，還要求警方：「講大聲一點」。派出所所長再度重複告知，婦人才回了：「喔」，警方隨即將這對母子帶回派出所，一旁民眾見這對問題母子終於被逮，開心地頻頻大喊：「謝謝大人」。遭攻擊的吳男表示決定提告，警方詢後依傷害罪嫌將婦人移送新北地方檢察署偵辦。

警方喝斥婦人攻擊行為已經讓別人感到害怕了。記者黃子騰／翻攝
警方喝斥婦人攻擊行為已經讓別人感到害怕了。記者黃子騰／翻攝
婦人取下耳機要警方再說一次。記者黃子騰／翻攝
婦人取下耳機要警方再說一次。記者黃子騰／翻攝
警方將婦人押上警車送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將婦人押上警車送辦。記者黃子騰／翻攝

延伸閱讀

台中醉男擋路中 被驅離跳針猛嗆不然想怎樣...結果上銬了

工業區都更顧上班族托育需求 土城中山路案捐212坪空間

中秋連假土城交流道恐湧大量車潮 土城警交管措施出爐

【重磅快評】警總復活？辦案不講比例原則

相關新聞

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

人字拖變身手機架 網：這樣講電話會聞到…腳臭味

物盡其用。一名網友PO一張機車停放在騎樓的照片，只見照片中機車儀表板的中央綁了一隻人字拖，大小正好可置放手機，並加註「還...

歹徒以資本額3百億投資公司APP上線 新北醫生娘遭騙290萬

新北市永和區1名67歲醫生娘，日前到永和區某銀行欲臨櫃提款50萬投資股票，行員發覺有異立即報警。警方到場後醫生娘之前已經...

新北婦人只穿短T受困冷凍庫30分鐘 路人奮勇打破玻璃救回性命

新北市樹林區某食品倉庫，7日有1名女性員工獨自進入冷凍櫃不慎遭反鎖，受困在負10度的狹隘空間將近半小時，幸好路人聽見拍打...

台中知名茶餐廳傳火警冒濃煙 鄰近科博館引民關注

台中市北區知名的金寶茶餐廳，在今天中午12時許傳出火警，現場濃煙竄天，台中市消防局一度出動排煙車要到場，不過火勢迅速撲滅...

土城母子再度鬧事 警當場上銬送辦 民眾大喊：謝謝大人

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸占遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，母子2人還會出手攻擊其他人，土城警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。