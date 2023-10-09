土城母子再度鬧事 警當場上銬送辦 民眾大喊：謝謝大人

新北市土城區綜合運動場日前有一對母子因時常霸占遊樂器材，與其他民眾發生多次爭執及衝突，母子2人還會出手攻擊其他人，土城警方為防衝突還特地編排警力到場戒護。不料上周五該名母親因不滿80歲吳姓男子勸誡要管教其小孩，竟持布鞋打傷吳男肩膀，當場被警員逮捕帶回警局，詢後依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，這名帶著兒子來公園的36歲婦人，因時常佔用公園內遊戲器材，婦人兒子還會攻擊其他遊玩的小孩，婦人也為此多次與前來公園遊憩的民眾發生爭執，還當著兒子的面動手攻擊他人，導致附近居民不堪其擾，土城警方特地編排警力前往公園戒護，以防止婦人再與其他民眾發生衝突。

上周五（6日）下午4時許該名婦人再度帶著兒子來公園，現場1名80歲吳姓男子好心上前向婦人勸誡，要婦人好好管教其小孩，且勿佔用設施及攻擊其他小朋友，不料婦人聽聞後竟持布鞋攻擊吳男肩膀。現場戒護的清水派出所所長立即上前大聲告知婦人：「你剛剛作勢攻擊的行為，已經讓別人感到害怕了」。