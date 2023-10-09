男欠錢「邀債主組隊」偷電纜 躲摩鐵衣服還沒換就被逮

桃園市桃園區一名48歲林姓男子積欠27歲羅姓男子5千多元，結果林男竟動歪腦筋邀請羅男一起到工地偷電纜，變賣後還債再平分贓款。警方接獲失竊工地報案，先在旅館逮到來不及換裝的林男，再循線逮捕羅男，並找到作案工具和未變賣的電纜，全案依法函請偵辦。

桃園警分局同安派出所這個月初接獲某建築工地人員報案，表示相同2名竊嫌連續2天趁半夜四下無人進入工地偷電纜，導致工地損失10多萬元。

警方獲報後調閱監視器，鎖定48歲林姓及27歲羅姓男子涉案，2人犯案時都掛著失竊車牌混淆警方，經追查先掌握林男投宿在某旅館，隨即前往旅館將人查緝到案，並在騎乘的機車置物箱內發現電纜剪等工具、12多公斤的電纜線及失竊號牌。