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人妻帶兩寶台中搖滾節突內急...找警界「鄭中基」解圍
台中市一名婦人昨天參與在市民廣場舉辦的台中搖滾音樂節，因突然內急，又擔心兩名小孩無人照顧，因此找上當時在場協勤的警員李佳融幫忙，李因已為人父，所以樂於協助婦人照看幼童，因李有一張神似歌手「鄭中基」的臉孔，最後也與婦人、幼童合照留念。
南屯派出所警員李佳融，昨天在台中搖滾音樂節，執行安全維護勤務時，遇到一名婦人攜2名幼童慌張上前求助，面有難色直說因內急要上廁所，但不放心在外等候的孩子，請求員警代為照看片刻。
警員李佳融因成人父，照顧孩子早已駕輕就熟，因此同意協助婦人，他不僅陪幼童聊天，還提供小點心給他們享用，婦人回來看到這感心的一幕，大讚李員不僅為人親切，還直說警員有張神似歌手「鄭中基」的明顯臉，在音樂節執勤毫無違和感，主動要求與李合照留念。
第四警分局表示，2023年台中搖滾音樂節在昨天圓滿落幕，因適逢國慶連假期間，2天的音樂節活動，吸引14萬逾民眾攜家帶眷前來觀賞，分局為了迎戰大批人潮，會場外出動近百名警力、義交於周邊交通疏導，會場內安排警力維持秩序，讓民眾盡情地享受音樂節的歡樂氣氛。
第四警分局長李建興說，警方的責任除了打擊犯罪、維護交通安全外，為民服務乃警方積極推動之目標，在各大型集會活動場所，警察服務站的設置，可以即時提供民眾必要之協助；接下來國慶焰火勤務，亦會全員動起來，讓民眾可以開心歡度佳節。
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