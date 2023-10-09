人字拖變身手機架 網：這樣講電話會聞到…腳臭味
物盡其用。一名網友PO一張機車停放在騎樓的照片，只見照片中機車儀表板的中央綁了一隻人字拖，大小正好可置放手機，並加註「還蠻聰明的」，引發網友討論，有網友說，「傳說中的腳機架」、「便宜耐用又防震」，但也有網友說，「手機會有操咖秀（台語、腳臭味）」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出這張照，照片中置放於儀表板中央的人字拖，是倒放的，大小正好可放一隻手機，還有網友接力貼上也有自行車把手中央也有人字拖，且放了一隻手機。
有網友說，「這樣講電話，耳朵會不會得香港腳呀？」「裝上去，手機那個味道都上頭了」、「腳機架後面會不會黏著一隻小強」、「YouBike可考慮每輛裝一隻」、「放手機還兼具防止儀表板被太陽曬壞。」
但也有網友說，「沒實裝的勇氣」、「依照台灣平不了的路面，（手機）跳樓是絕對的」、「300塊不花想噴3萬塊的」、「生活智障王」。
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