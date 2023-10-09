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全國呼吸道插管、CPR競賽 台南消防9組人馬獲獎

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

消防救護人員到達事故現場針對傷患的急救非常重要，為精進救人技能，中華緊急救護技術員協會舉昨天在台北市士林運動中心舉辦「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，台南市消防人員和義消共 9組人馬獲獎，表現相當亮眼。

全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，這是一年一度全國重要救護賽事，此次插管組參賽48組、心肺復甦組參賽41組，競爭非常激烈。

台南市消防局由救護科股長謝國豐率隊，派出9組高手參加插管組，謝國豐股長更親自參加心肺復甦術組，下場競賽。在眾多強敵環繞之下，台南選手仍然沉著應戰，獲取佳績，謝國豐與義消救護中隊員李偉嘉在心肺復甦術組得到優等。

插管組由隊員詹曉真與黃振彬，隊員沈宥延與陳柏翰榮獲特優。另有4組得到優等，分別為柳營奇美護理師杜忠洋與隊員陳世欽、隊員姜世聰與蔡承翰、隊員李致穎與施丞勳，隊員李修任與鄭凱澧。佳作方面則由隊員顏維廷與林威廷、隊員黃科樺與李穎勳獲得。

台南市長黃偉哲恭賀得獎選手，黃偉哲表示，他一直都知道台南的救護人員非常優秀，比賽是為了挑戰自我、得獎是錦上添花。消防局長李明峯，期望消防人員能透過競賽的交流，更精進自身的救護技術來守護市民。

台南市消防人員和義消9組人馬，參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽獲獎，表現相當亮眼。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防人員和義消9組人馬，參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽獲獎，表現相當亮眼。記者黃宣翰／翻攝

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