全國呼吸道插管、CPR競賽 台南消防9組人馬獲獎

消防救護人員到達事故現場針對傷患的急救非常重要，為精進救人技能，中華緊急救護技術員協會舉昨天在台北市士林運動中心舉辦「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，台南市消防人員和義消共 9組人馬獲獎，表現相當亮眼。

全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，這是一年一度全國重要救護賽事，此次插管組參賽48組、心肺復甦組參賽41組，競爭非常激烈。

台南市消防局由救護科股長謝國豐率隊，派出9組高手參加插管組，謝國豐股長更親自參加心肺復甦術組，下場競賽。在眾多強敵環繞之下，台南選手仍然沉著應戰，獲取佳績，謝國豐與義消救護中隊員李偉嘉在心肺復甦術組得到優等。

插管組由隊員詹曉真與黃振彬，隊員沈宥延與陳柏翰榮獲特優。另有4組得到優等，分別為柳營奇美護理師杜忠洋與隊員陳世欽、隊員姜世聰與蔡承翰、隊員李致穎與施丞勳，隊員李修任與鄭凱澧。佳作方面則由隊員顏維廷與林威廷、隊員黃科樺與李穎勳獲得。