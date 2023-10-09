內湖戶外用品店起火財損上萬 案發前可疑男子身影曝光

台北市內湖區1家戶外用品店前天發生火災，店家財損逾數十萬元，所幸未釀人員傷亡，警消滅火後發現現場飄散汽油味，並拾獲1只遙控點火器，不排除人為縱火可能，警方調閱店內監視器畫面，鎖定曾與業者發生經營糾紛的男子涉有重嫌，正循線追查中。

警方調查，位於內湖區瑞光路的戶外用品店，10月7日晚上打烊後，晚間7時許店內突然冒出火光，民眾發現火勢報警處理，警消獲報立刻到場撲救，滅火後確認現場無人員傷亡，但發現店內飄散汽油味，且起火點有1只燒焦的遠端遙控點火器，懷疑起火原因是人為縱火。

業者接獲通知後到場了解，指出店內眾多商品被燒毀、燻黑，初估財損至少數十萬元，確切損失金額有待清點，在真相查明前暫時不敢重新開業。

警方介入調查，業者指出近期曾與某合夥人爆發經營糾紛，經調閱店內監視器畫面，意外發現1名可疑男子，在案發前曾進入店內，試背幾個後背包後離開，過程中曾經待在監視器死角約1分鐘，而這名可疑男子特徵與糾紛合夥人高度相符。