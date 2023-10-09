快訊

力挺以色列！美派航母打擊群至東地中海 拜登允諾將有更多援助

獨／以色列台生直擊！民眾捐物資、醫院擠滿捐血人潮 警察全副武裝駐守

夕陽之歌：追憶梅艷芳，香港覆滅的一息間燦

內湖戶外用品店起火財損上萬 案發前可疑男子身影曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖區1家戶外用品店前天發生火災，店家財損逾數十萬元，所幸未釀人員傷亡，警消滅火後發現現場飄散汽油味，並拾獲1只遙控點火器，不排除人為縱火可能，警方調閱店內監視器畫面，鎖定曾與業者發生經營糾紛的男子涉有重嫌，正循線追查中。

警方調查，位於內湖區瑞光路的戶外用品店，10月7日晚上打烊後，晚間7時許店內突然冒出火光，民眾發現火勢報警處理，警消獲報立刻到場撲救，滅火後確認現場無人員傷亡，但發現店內飄散汽油味，且起火點有1只燒焦的遠端遙控點火器，懷疑起火原因是人為縱火。

業者接獲通知後到場了解，指出店內眾多商品被燒毀、燻黑，初估財損至少數十萬元，確切損失金額有待清點，在真相查明前暫時不敢重新開業。

警方介入調查，業者指出近期曾與某合夥人爆發經營糾紛，經調閱店內監視器畫面，意外發現1名可疑男子，在案發前曾進入店內，試背幾個後背包後離開，過程中曾經待在監視器死角約1分鐘，而這名可疑男子特徵與糾紛合夥人高度相符。

轄區內湖分局表示，全案將朝公共危險罪方向偵辦，目前鎖定特定對象涉有重嫌，該男平時在台北、台中等地往返，正循線追查中。

業者指出近期曾與某合夥人爆發經營糾紛，經調閱店內監視器畫面，意外發現1名可疑男子（紅圈），在案發前曾進入店內，試背幾個後背包後離開，過程中曾經待在監視器死角約1分鐘，而這名可疑男子特徵與糾紛合夥人高度相符。記者李隆揆／翻攝
業者指出近期曾與某合夥人爆發經營糾紛，經調閱店內監視器畫面，意外發現1名可疑男子（紅圈），在案發前曾進入店內，試背幾個後背包後離開，過程中曾經待在監視器死角約1分鐘，而這名可疑男子特徵與糾紛合夥人高度相符。記者李隆揆／翻攝

延伸閱讀

內湖戶外用品店竄火 起出遙控點火器疑經營糾紛遭報復

裝監視器拍女鄰居澆花遭判刑 法官：她的核心領域被侵犯

去年詐騙財損73億 徐巧芯提五點反嗆中央

他發文「AIT要求蔡總統割地當租界」被送辦 法院裁定結果出爐

相關新聞

烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

因鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署今天凌晨針對新北市山區發布大雨特報。新北市烏來區信賢里北107線3.3公里處，今天凌...

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

歹徒以資本額3百億投資公司APP上線 新北醫生娘遭騙290萬

新北市永和區1名67歲醫生娘，日前到永和區某銀行欲臨櫃提款50萬投資股票，行員發覺有異立即報警。警方到場後醫生娘之前已經...

新北婦人只穿短T受困冷凍庫30分鐘 路人奮勇打破玻璃救回性命

新北市樹林區某食品倉庫，7日有1名女性員工獨自進入冷凍櫃不慎遭反鎖，受困在負10度的狹隘空間將近半小時，幸好路人聽見拍打...

人字拖變身手機架 網：這樣講電話會聞到…腳臭味

物盡其用。一名網友PO一張機車停放在騎樓的照片，只見照片中機車儀表板的中央綁了一隻人字拖，大小正好可置放手機，並加註「還...

內湖戶外用品店起火財損上萬 案發前可疑男子身影曝光

台北市內湖區1家戶外用品店前天發生火災，店家財損逾數十萬元，所幸未釀人員傷亡，警消滅火後發現現場飄散汽油味，並拾獲1只遙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。