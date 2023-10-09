彰化客運雨天闖紅燈險撞轎車 公司記司機一大過
彰化客運一輛公車在本月7日晚間行經中山路二段一處路口，疑闖紅燈，嚇到在旁停等的轎車，車上男駕駛痛批「太誇張」，甚至氣得直接將車輛到彰化客運總站投訴，彰化客運今指出，當天晚上下雨，視線不佳，司機可能因此闖紅燈，但違規事實明確，公司後續將會依規定記一大過處分。
轎車駕駛行車紀錄器畫面拍下晚間7點多，當晚下起大雨，當他開車行經路口時號誌轉為紅燈，減速停下，這時一輛彰化客運816公車卻從左側的左轉車道加速衝出，闖紅燈穿越路口，男子嚇到當場爆粗口，直指公車沒減速，且距離他的車身只有幾公分近，真的非常危險、誇張。
男子直接將車開車到彰化客運總站要告知這件駕駛違規事件，但當時主管都下班不在，男子隨後還遇到這輛816公車開進總站，立即上前詢問該名司機，對方也承認稍早在中山路口闖紅燈的就是他。
彰化分局警方也表示，依照道路交通管理處罰條例，闖紅燈可開罰1800元以上、5400以下罰鍰，大客車的裁罰基準更高，可罰3600元以上罰鍰，該輛客運確有闖紅燈，將依法開單告發。
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