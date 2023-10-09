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小貨車國1苗栗頭屋自撞 1男摔落邊坡1女受困受傷送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛小貨車今天上午11點半左右在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1名男子翻落邊坡，1名女子受困車內，消防人員據報將救出2人意識不清楚送醫，案由國道警方處理中。

苗栗縣政府消防局今天上午11點半左右接獲報案，國道1號頭屋交流道北上出口發生事故，調派頭屋消防分趕往救援，現場小貨車自撞護欄，1名男子摔落約1層樓高的下方邊坡躺臥，1名女子受困在車內駕駛座。

消防人員18分鐘內先後救出2人，2人都意識不清，警方初步調查受傷的是張姓男子（35歲），應是小貨車駕駛，身分有待進一步確定，案由車警方處理中。

一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供
一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供
一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供
一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供
一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供
一輛小貨車今天上午在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1男1女受傷送醫。圖／民眾提供

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