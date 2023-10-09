小貨車國1苗栗頭屋自撞 1男摔落邊坡1女受困受傷送醫

一輛小貨車今天上午11點半左右在國道1號苗栗縣頭屋交流道疑自撞護欄，車內1名男子翻落邊坡，1名女子受困車內，消防人員據報將救出2人意識不清楚送醫，案由國道警方處理中。

苗栗縣政府消防局今天上午11點半左右接獲報案，國道1號頭屋交流道北上出口發生事故，調派頭屋消防分趕往救援，現場小貨車自撞護欄，1名男子摔落約1層樓高的下方邊坡躺臥，1名女子受困在車內駕駛座。