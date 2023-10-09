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歹徒以資本額3百億投資公司APP上線 新北醫生娘遭騙290萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市永和區1名67歲醫生娘，日前到永和區某銀行欲臨櫃提款50萬投資股票，行員發覺有異立即報警。警方到場後醫生娘之前已經面交290萬投資，堅持要等隔日將投資獲利了結後再說，經警方苦勸後醫生娘才願意配合。警方隨即前往診所埋伏，當晚當場逮捕前來面交取款的22歲盧姓車手，詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，這名67歲醫生娘之前在網路上看到投資廣告，對方標榜加入群組投資股票可以快速獲利。醫生娘一時心動加入LINE群組後下載「霖園投資」APP，見這間「霖園投資」是知名投資公司，資本額近3百億，因此不疑有他依指示在診所內分4次面交290萬元給前來取款的業務經理。對方食髓知味後要醫生娘再投資50萬元，醫生娘於是再2日上午前往銀行欲臨櫃提款50萬元。

行員詢問醫生娘領款用途後，驚覺可能是詐騙立即報警。永和分局得和派出所警員獲報到場，向醫生娘詢問後立即告知這是詐騙集團常用招數。但醫生娘卻不願相信自己遭到詐騙，堅持要等隔日將投資獲利了結後再說。得和派出所所長蘇建豪苦口婆心勸說之下，醫生娘才願意配合約車手前來面交。

警方隨即組成專案小組前往診所內埋伏，當天晚間22歲盧姓車手依約前來取款，警方立即衝出將盧男壓制，盧姓車手還驚慌地大喊：「你們是誰？你們要幹什麼？」警方隨即出示證件，並斥責盧男：「你不用心虛了啦」。警方當場查扣偽造的收款單據及識別證，發現詐騙集團竟假冒知名投資公司名義，連統編及公司地址均相同。盧男警詢時坦承詐騙，詢後被依詐欺罪嫌移送法辦。

盧姓車手戴著假造的霖園投資識別證。記者黃子騰／翻攝
盧姓車手戴著假造的霖園投資識別證。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕盧姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕盧姓車手。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團假冒知名投資公司名義。記者黃子騰／翻攝
詐騙集團假冒知名投資公司名義。記者黃子騰／翻攝

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