快訊

力挺以色列！美派航母打擊群至東地中海 拜登允諾將有更多援助

獨／以色列台生直擊！民眾捐物資、醫院擠滿捐血人潮 警察全副武裝駐守

夕陽之歌：追憶梅艷芳，香港覆滅的一息間燦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一中商圈女騎士被撞犁田 原來是轎車突右偏釀禍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈在前天發生一起車禍，一名機車女騎士直行時，被一輛右偏的轎車撞上，造成女騎士連人帶車摔落地面，警方到場調查，受傷的黃姓女騎士雙手擦傷，無生命危險，轎車駕駛張男則未受傷，雙方都無酒駕，初判肇因是張男突然右偏釀禍，詳細肇因待查。

經查，張姓男子（23歲）在前天下午5時許，駕駛轎車沿北區三民路三段外側車道，行經太平路口時，先左切到中央車道後，路燈往前直行，但張男行經路口時，突然右偏，導致撞上當時同行向的黃姓女機車騎士，黃女連人帶車在路口「犁田」，雙手擦挫傷。

警方到場調查，雙方都無酒精濃度，張男否認轎車欲右轉，辯稱，當時他是從最外側車道左切到中央車道後要直行，回正車輛往前時，才與直行機車碰撞。

第二警分局交通分隊初判，此案是轎車突然右偏釀禍，已調閱相關路口監視器，以釐清案發經過，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

第二警分局提醒，行車應依遵行方向順序行駛，變換車道時應讓直行車先行並注意安全距離，切勿貪快而任意違規行駛，才能避免發生交通事故，維護社會優良的用路環境。

台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍，黃姓女機車騎士被右偏的機車撞上，連人帶車倒地。圖／摘自YouTube頻道WoWtchout
台中市一中商圈的三民路三段、太平路在前天發生一起車禍，黃姓女機車騎士被右偏的機車撞上，連人帶車倒地。圖／摘自YouTube頻道WoWtchout

延伸閱讀

影／生死一瞬 公老坪BMW下坡狂飆衝到對向車道險釀禍

烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

台南新化國道8號下方火燒車！轎車不明原因竄火 撲滅後駕駛已成焦屍

高雄男紅燈前惡搞 攀貨卡躺床墊還比Ya女騎士看傻眼

相關新聞

烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

因鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署今天凌晨針對新北市山區發布大雨特報。新北市烏來區信賢里北107線3.3公里處，今天凌...

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

歹徒以資本額3百億投資公司APP上線 新北醫生娘遭騙290萬

新北市永和區1名67歲醫生娘，日前到永和區某銀行欲臨櫃提款50萬投資股票，行員發覺有異立即報警。警方到場後醫生娘之前已經...

新北婦人只穿短T受困冷凍庫30分鐘 路人奮勇打破玻璃救回性命

新北市樹林區某食品倉庫，7日有1名女性員工獨自進入冷凍櫃不慎遭反鎖，受困在負10度的狹隘空間將近半小時，幸好路人聽見拍打...

人字拖變身手機架 網：這樣講電話會聞到…腳臭味

物盡其用。一名網友PO一張機車停放在騎樓的照片，只見照片中機車儀表板的中央綁了一隻人字拖，大小正好可置放手機，並加註「還...

內湖戶外用品店起火財損上萬 案發前可疑男子身影曝光

台北市內湖區1家戶外用品店前天發生火災，店家財損逾數十萬元，所幸未釀人員傷亡，警消滅火後發現現場飄散汽油味，並拾獲1只遙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。