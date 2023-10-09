影／一中商圈女騎士被撞犁田 原來是轎車突右偏釀禍

台中市一中商圈在前天發生一起車禍，一名機車女騎士直行時，被一輛右偏的轎車撞上，造成女騎士連人帶車摔落地面，警方到場調查，受傷的黃姓女騎士雙手擦傷，無生命危險，轎車駕駛張男則未受傷，雙方都無酒駕，初判肇因是張男突然右偏釀禍，詳細肇因待查。

經查，張姓男子（23歲）在前天下午5時許，駕駛轎車沿北區三民路三段外側車道，行經太平路口時，先左切到中央車道後，路燈往前直行，但張男行經路口時，突然右偏，導致撞上當時同行向的黃姓女機車騎士，黃女連人帶車在路口「犁田」，雙手擦挫傷。

警方到場調查，雙方都無酒精濃度，張男否認轎車欲右轉，辯稱，當時他是從最外側車道左切到中央車道後要直行，回正車輛往前時，才與直行機車碰撞。

第二警分局交通分隊初判，此案是轎車突然右偏釀禍，已調閱相關路口監視器，以釐清案發經過，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。