高雄17警分局各有別稱 「吃的」代號一眼看穿讓人笑翻

高雄市警局轄區有17個分局，基層員警遇有要抱怨之事，或對長官指令、政策鳴不平之冤，在私人群組或臉書社團傳訊或貼文，為避免太針對性或被識破身分，會以「代號」取之，衍生不少笑話，；有些代號被人一眼看穿，有些則玩數字遊戲讓人猜，連市警局也有稱號，17個分局以「吃」的食物代號最多，令人笑翻！

高雄市警察局因「高雄」兩字，被外界以「蝙蝠俠」電影中的「高譚市」調侃，被基層警暱稱為「高譚市警局」，也有人因「港都」別名，將警局代號取名「港都警局」。

經常在臉書靠北Police上榜的高雄市17個分局中的各分局，也各有令人笑翻的別稱，最多以當地美食的「食物」取代，其次則以地域所在的建物特徵、觀光景點、交通瓶頸或者以數字為代表取而代之。

其中以烤鴨美食為著稱的仁武分局變成「烤鴨分局」；岡山分局有遠近馳名的羊肉爐，因此有了「羊肉分局」稱號；旗山生產香蕉，讓旗山分局成為名符其實的「香蕉分局」、「粄條分局」。

以地域區分的分局則有位於市中心、被視為高雄首善的新興分局成為「第一分局」、轄區有市政府的苓雅分局則被稱為「市府分局」；湖內分局則以名字釋義成了「湖中央分局」；鳳山分局因是市議會所在地則有「議會分局」之稱；林園分局則生產洋蔥著名有「洋蔥分局」或因在市境之南有「市境最南分局」的別號。

以景點區分的前鎮分局因有前鎮漁港和籬仔內路被取名「籬仔內分局」、或「漁港分局」；小港分局因轄內有小港國際機場，被同仁暱稱為「機場分局」；鹽埕分局轄區有著名的觀光景點駁二藝術區，自然升等為「駁二分局」；左營分局因有蓮池潭，被取了「蓮潭分局」稱號。

以數字取名的三民一分局則被笑稱是「三民2-1分局」；反觀三民二分局則被網友戲稱是「高譚3＊2分局」；六龜分局則除了有「烏龜分局」之稱外，還有「高譚市數字相乘得6分局」的稱號。