影／女子連2日光顧銀樓行竊 警方緝獲起出戒指法辦

吳姓女子於本月6日、7日2天，分別以變賣銀飾及換賣戒指等事由分散同一家銀樓店家注意力，涉嫌各偷走1枚白金戒指及黃金戒指得手，店家損失1萬9千元。店家事後報警，警方以車追人，2小時查出吳女涉案並追回2枚戒指，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，吳姓女子(61歲)於10月6日中午11點40分許，騎乘機車到中西區文賢路某銀樓，並拿出1批價值600元銀飾請吳姓店家價估，並趁機表示要購買戒指，店家拿出戒指讓吳挑選。不料吳女竟趁店家忙於鑑定銀飾時，趁機偷走1枚2錢重白金戒指（價值9700元）藏於外套右方口袋中，行竊得手後離開。

吳女食髓知味，隔天7日中午11點多又到同一家銀樓，這次帶著1枚黃金戒指，以要換賣戒指為由讓店家拿出金飾讓他挑選，店內恰有其他顧客挑選金飾中，忙於招呼未注意之際，吳女又以相同手法偷走1枚1.12錢重黃金戒指(價值9300元)得逞。

店家7日清點發現戒指遭竊急忙報警處理。案經台南市警二分局海安所員警受理後，調閱相關監視器釐清吳女行竊手法及身形特徵，並調閱附近道路監視影像，鎖定她所騎用機車，在下午2點即趕至吳嫌住處將其帶回調查。也在員警出示其行竊影像事證後，將兩枚戒指交出，經店家認後領回。