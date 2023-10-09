新北婦人只穿短T受困冷凍庫30分鐘 路人奮勇打破玻璃救回性命

新北市樹林區某食品倉庫，7日有1名女性員工獨自進入冷凍櫃不慎遭反鎖，受困在負10度的狹隘空間將近半小時，幸好路人聽見拍打求救聲，打破玻璃落地門入內救人，婦人只有輕微凍傷失溫，驚魂未定說要離職：「我不幹了！」

這間倉庫位於樹林區鎮前街鐵道旁3層樓老舊公寓的1樓店面，屋內只有1個約3坪大的老舊冷凍櫃，儲放水餃與製作材料，7日中午左右，40歲女性員工獨自在倉庫作業，因此將店口玻璃落地門鎖上。

後來她進入冷凍櫃，原想只是拿點貨品就要出來，身上僅穿短袖T恤和單薄工作圍裙，門卻意外關上反鎖，頓時慌張失措，安全機制也沒派上用場，無法由內開啟。

她趕緊拿出手機，卻發現密閉空間沒有任何訊號，用力拍打門片呼叫，聲音又被馬達運轉的噪音覆蓋。沒多久手掌都已凍傷，身體更是冷到不自覺顫抖不止。

隨後她發現馬達間歇運轉的頻率，盡量躲在出風口後方，避免被冷風直吹，只要馬達一停下來，就奮力拿起塑膠瓶用力拍打櫃門呼救。大約過了20分鐘之後，店外剛好有1名鄭姓男子路過。

他原本要去隔壁商店採買，竟然聽到有人用力拍打冷凍櫃求救，連忙先打119報案，毫不猶豫找東西砸破玻璃落地門，衝進去打開冷凍櫃門救人，自己還被碎玻璃割傷手臂約3公分傷口。

消防隊迅速趕抵，脫困的婦人情緒仍然恐慌，不停哭泣顫抖，手掌凍傷、身體輕微失溫，喃喃自語說這份工作太恐怖了，她要辭職、不幹了。救護人員評估、初步處理，將2人送到板橋亞東醫院。