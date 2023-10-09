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影／聽到醫院前車禍爭吵聲...壯男失控推打老翁鬧人命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子有身心狀況，上月底前往中國醫藥大學附設醫院就醫，在醫院門口聽到七旬謝姓老翁因車禍，與另名計程車司機爭吵，未料爭吵聲疑引起林男不滿，上前推打謝翁，謝翁被林推倒在地後，疑因心臟疾病倒地不起，月初時急救無效身亡，林男被依重傷害致死罪送辦。

經查，林姓男子（21歲）領有身心障礙手冊，上月28日與父親一同前往中國附醫就診，同日上午9時許，林男離院時，聽到謝姓老翁（75歲）正因車禍，與另名趙姓計程車司機（45歲）理論，林男聽到雙方爭執音量後，疑觸動其敏感神經，突然衝上前，推打謝翁。

醫院保全與其他熱心民眾上前阻止，將二人拉開，未料謝翁不滿無故遭林男毆打，欲上前理論，又遭林男推倒在地，謝翁因有心臟病史，疑因情緒激動、氣急攻心，被推倒在地後，倒地不起，經送醫搶救3天後不治身亡。

林男在案發時因情緒激動，加上體格壯碩，警方出動5名警力，才將林男押進警車內，不過林男在警詢時，前言不對後語，說話沒有邏輯，考量其身心狀況後，認定林男有傷人、自傷之虞，協助強制就醫。

據了解，謝姓老翁在案發時是載妻子前往醫院就醫，謝翁將車輛暫停在機車停車格旁的車道上，不過後方由呂姓男子（47歲）駕駛的公車，為閃避謝車，與趙男駕駛的計程車碰撞，三人下車查看車損，理論案發經過時，謝翁即無故遭林男毆打。

檢察官與法醫、家屬在3日解剖，死因由法醫後續鑑驗中，第二警分局已將此案依重傷害致死罪，函送台中地檢署偵辦。

台中市林姓男子（左）有身心狀況，疑聽到謝翁（右）因車禍與人口角的爭吵聲，上前推打謝翁，鬧出人命。圖／讀者提供
台中市林姓男子（左）有身心狀況，疑聽到謝翁（右）因車禍與人口角的爭吵聲，上前推打謝翁，鬧出人命。圖／讀者提供
台中市林姓男子疑因身心狀況，無故推打七旬謝姓老翁，鬧出人命，警方出動5名警力，才將林男壓制上車。圖／讀者提供
台中市林姓男子疑因身心狀況，無故推打七旬謝姓老翁，鬧出人命，警方出動5名警力，才將林男壓制上車。圖／讀者提供

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