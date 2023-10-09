受理擦撞車禍 警員察言觀色查獲機車竊嫌
朱姓男子前天涉嫌在高雄市楠梓區偷取機車代步後，昨天清晨6點多騎乘偷來贓車在台南市安南區安和路五段和另一輛機車發生小擦撞，對方報警處理。警員到場盤查時朱神情緊急，進而查出朱騎乘偷來機車，警詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢署法辦。
台南市警三和順派出所警員，昨天清晨6點35分獲報民眾報案，位於安南區安和路五段81巷口有交通事故。
警員到場處理，查出朱姓男子（51歲）騎乘機車與他人騎機車發生擦撞，警方見朱神情緊張，上前盤查身分及車輛，發現朱騎的機車，於今年10月7日在高雄市楠梓區失竊車輛，遭警方當場查獲逮捕。車輛、鑰匙發還被害人，警詢後竊盜罪嫌犯移送南地檢署偵辦。
據了解，朱承認在高雄市楠梓區偷機車代步後回到台南市大同路某網咖打電玩，昨天清晨從網咖要返家和他發生車禍。
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