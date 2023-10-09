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買午餐路口遭車撞 騎士慘斷指

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名男騎士前往買午餐途中與汽車發生擦撞，男子多處擦傷，左手小指硬生生斷掉，消防救護人員據報到場包紮傷口，協助斷指生理食鹽水沖洗、紗布覆蓋、冰塊包覆，一併送醫增加接回機會。

嘉義市消防局本月7日11點45分接獲報案，新生路和民權路的交叉路口有車禍發生，派遣東區分隊救護車出勤。

救護車到達機車與汽車交通事故現場，有名年約35歲男騎士雙方緊握，以衛生紙捂著出血傷口在一旁等待救援，急著要救護員幫忙；男子表示，正要去買中餐時，在這路口遭汽車駕駛撞擊後，造成左手小指斷肢。

救護員評估發現，男子左手小指骨頭已斷裂，僅剩些微皮膚連結，另左腳也有擦傷，排除頸椎受傷疑慮後立即給清洗傷口、包紮止血。為增加斷肢接回機會，救護員先使用生理食鹽水沖洗，再以溼紗布覆蓋，最後使用冰塊包覆，並送往嘉義基督教醫院續作診治。現場車禍事故肇事原因，交由警方調查中。

市消防局表示，駕駛車輛或騎乘機車時應全程保持警覺，行經路口務必注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，減速慢行，同時應該與前方車輛保持適當之安全距離，以免意外導致交通事故發生，危害己身生命安全並影響交通路況。

嘉義市消防救護人員將斷肢緊急處理一併送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員將斷肢緊急處理一併送醫。記者李宗祐／翻攝
男騎士驚惶失色地捂著傷口等待救援。記者李宗祐／翻攝
男騎士驚惶失色地捂著傷口等待救援。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員將斷肢緊急處理一併送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市消防救護人員將斷肢緊急處理一併送醫。記者李宗祐／翻攝

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