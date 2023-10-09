買午餐路口遭車撞 騎士慘斷指

竹聯幫直系堂口「仁堂」，向以作風凶殘好鬥著稱，尤其旗下的弘仁會自2008年起，多次越級與另一個直系堂口「和堂」爆發槍擊衝突而聲名大噪，知名度甚至遠高於上頭的仁堂。弘仁會因此在道上號稱「最狂、最凶狠」，近年仍不斷犯案登上社會新聞版面。 在弘仁會眾多年輕輩山頭之中，又有一人格外顯眼，他不僅是日本名字，在台灣傳統黑道排外的情況下顯得特殊，而且22歲那年就當選江湖上赫赫有名的台北艋舺青山宮歷屆最年輕爐主，他就是綽號「樂樂」、台日混血的飯窪大輔。

2023-10-09 09:00