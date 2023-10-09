快訊

國慶前夕驚喜 台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」順利升空

用保鮮膜包覆要冷藏或冷凍的食物對健康有害嗎？教授這麼說

逾3成越改越糟！交通部路口改善計畫 87處事故反增

車輛拋錨路中駕駛驚慌失措 員警推車及時解圍

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

何姓男子昨天駕車行經台南市中西區府前路口停等紅綠燈時，廂型車突然拋錨卡路中；因國慶連假該路段車流量多，台南市警二分局民權派出所員警巡邏經過發現，馬上協助把車輛推到路旁，緊急出手相救解圍

昨天下午2點多民權派出所長何家慶、警員陳科志，執行巡邏勤務途中，發現有一輛廂型車閃黃燈停在路中央，50歲駕駛何姓男子坐在車上內心頓時驚慌失措，正不知所措之時，發現有熱心警察前來詢問，立刻向員警尋求幫助。

何家慶擔心車輛拋錨，在國慶連假車流多的府前路段易發生危險，於是主動協助推車，費盡九牛二虎之力協助將拋錨車輛移置路旁空地，解決民眾燃眉之急，何姓男子再三對警方熱誠的服務表示讚賞，非常感謝何所長及警員幫忙。

台南市警二分局提醒，民眾於國慶連假行車前應先多了解車況，檢查三油三水並注意胎壓，才能快樂出門平安回家，遇到車況不佳拋錨或交通意外事故時，應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自

黑色廂型車在台南市中西區府前路拋錨，台南市警二分局民權派出所所長何家慶(左)、警員陳科志(右)協助推車及時救援。記者黃宣翰／翻攝
黑色廂型車在台南市中西區府前路拋錨，台南市警二分局民權派出所所長何家慶(左)、警員陳科志(右)協助推車及時救援。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

夜校生翻牆 救卡平交道拋錨車

桃園秀才步道休區小旅行 國慶連假每半小時接駁輕鬆玩

校史唯一！學生翻牆不記過「反而記大功」 原因曝光後獲讚：見義勇為

影／老翁車卡平交道 2蘇海職校生翻牆即刻救援 民眾爆讚

相關新聞

烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

因鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署今天凌晨針對新北市山區發布大雨特報。新北市烏來區信賢里北107線3.3公里處，今天凌...

影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回...

買午餐路口遭車撞 騎士慘斷指

嘉義市有名男騎士前往買午餐途中與汽車發生擦撞，男子多處擦傷，左手小指硬生生斷掉，消防救護人員據報到場包紮傷口，協助斷指生...

竹聯幫弘仁會最狠新秀 「台日混血」飯窪大輔曾是青山宮最年輕爐主

竹聯幫直系堂口「仁堂」，向以作風凶殘好鬥著稱，尤其旗下的弘仁會自2008年起，多次越級與另一個直系堂口「和堂」爆發槍擊衝突而聲名大噪，知名度甚至遠高於上頭的仁堂。弘仁會因此在道上號稱「最狂、最凶狠」，近年仍不斷犯案登上社會新聞版面。 在弘仁會眾多年輕輩山頭之中，又有一人格外顯眼，他不僅是日本名字，在台灣傳統黑道排外的情況下顯得特殊，而且22歲那年就當選江湖上赫赫有名的台北艋舺青山宮歷屆最年輕爐主，他就是綽號「樂樂」、台日混血的飯窪大輔。

車輛拋錨路中駕駛驚慌失措 員警推車及時解圍

何姓男子昨天駕車行經台南市中西區府前路口停等紅綠燈時，廂型車突然拋錨卡路中；因國慶連假該路段車流量多，台南市警二分局民...

影／生死一瞬 公老坪BMW下坡狂飆衝到對向車道險釀禍

生死一瞬，台中市豐原區公老坪山區道路昨天一輛BMW轎車，在下坡路段狂飆衝到對向車道，看到對向有車急轉險釀禍，BMW車急衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。