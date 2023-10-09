車輛拋錨路中駕駛驚慌失措 員警推車及時解圍

何姓男子昨天駕車行經台南市中西區府前路口停等紅綠燈時，廂型車突然拋錨卡路中；因國慶連假該路段車流量多，台南市警二分局民權派出所員警巡邏經過發現，馬上協助把車輛推到路旁，緊急出手相救解圍

昨天下午2點多民權派出所長何家慶、警員陳科志，執行巡邏勤務途中，發現有一輛廂型車閃黃燈停在路中央，50歲駕駛何姓男子坐在車上內心頓時驚慌失措，正不知所措之時，發現有熱心警察前來詢問，立刻向員警尋求幫助。

何家慶擔心車輛拋錨，在國慶連假車流多的府前路段易發生危險，於是主動協助推車，費盡九牛二虎之力協助將拋錨車輛移置路旁空地，解決民眾燃眉之急，何姓男子再三對警方熱誠的服務表示讚賞，非常感謝何所長及警員幫忙。