影／生死一瞬 公老坪BMW下坡狂飆衝到對向車道險釀禍

生死一瞬，台中市豐原區公老坪山區道路昨天一輛BMW轎車，在下坡路段狂飆衝到對向車道，看到對向有車急轉險釀禍，BMW車急衝時，一旁還有騎自行車運動民眾，驚險畫面讓網友大罵誇張，還有人說，這輛車常出現豐原，車主已將行車記錄影像交由警方處理。

台中市議員謝志忠表示，他朋友昨天歷經生死一瞬間，朋友昨天下午開車經豐原高爾夫球場下山，遇到飆車族，車速快都滑到對向車道，行車記錄器完整呈現過程，他朋友說「差一點就掛了」。