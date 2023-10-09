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影／生死一瞬 公老坪BMW下坡狂飆衝到對向車道險釀禍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

生死一瞬，台中市豐原區公老坪山區道路昨天一輛BMW轎車，在下坡路段狂飆衝到對向車道，看到對向有車急轉險釀禍，BMW車急衝時，一旁還有騎自行車運動民眾，驚險畫面讓網友大罵誇張，還有人說，這輛車常出現豐原，車主已將行車記錄影像交由警方處理。

台中市議員謝志忠表示，他朋友昨天歷經生死一瞬間，朋友昨天下午開車經豐原高爾夫球場下山，遇到飆車族，車速快都滑到對向車道，行車記錄器完整呈現過程，他朋友說「差一點就掛了」。

謝志忠提醒大家小心飆車族，也提供行車影像給警方處理；他昨晚將行車畫面PO在自己臉書，引起許多網友大罵BMW車主，說這種山區飆車行為很誇張，有網友說常看到這輛車在豐原出沒。

台中市豐原區公老坪山區昨天發生驚險畫面，一輛BMW轎車從下坡路段衝下，衝到對向車道急轉，險撞到對向車。圖／台中市議員謝志忠提供
台中市豐原區公老坪山區昨天發生驚險畫面，一輛BMW轎車從下坡路段衝下，衝到對向車道急轉，險撞到對向車。圖／台中市議員謝志忠提供

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