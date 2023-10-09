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烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

因鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署今天凌晨針對新北市山區發布大雨特報。新北市烏來區信賢里北107線3.3公里處，今天凌晨突然有1顆長寬高各達6公尺的巨石落下，當場砸中1輛經過的轎車車頭。所幸車內2名70多歲夫妻幸運的並未受傷，僅受到驚嚇送醫觀察，目前該路段單向封閉，正由施工單位搶修中。

據了解，今天凌晨12時許，烏來區信賢里因鋒面及東北季風影響降下大雨，位於北107線3.3公里處發生落石，當時正好有1輛轎車行經不幸被落石砸中車頭，坐在車上的70多歲夫妻受到驚嚇，所幸並未受傷。救護車獲報趕抵將2人送往新店耕莘醫院觀察。

消防人員到場後立即圍起封鎖線，現場2線道被落石佔據1車道，警方除進行交管外也通知道路養護工程人員到場搶修，目前該路段單線封閉搶修中，呼籲用路人提早繞道，以避免影響現場搶修工程。

消防人員趕抵現場，發現一顆巨石砸中經過的車輛。記者黃子騰／翻攝
消防人員趕抵現場，發現一顆巨石砸中經過的車輛。記者黃子騰／翻攝
所幸車上一對夫妻僅受到驚嚇並未受傷，由救護車送醫觀察。記者黃子騰／翻攝
所幸車上一對夫妻僅受到驚嚇並未受傷，由救護車送醫觀察。記者黃子騰／翻攝

落石 東北季風

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