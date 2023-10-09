烏來信賢里大雨山坡落巨石 轎車行經遭砸驚險影像曝

因鋒面通過及東北季風增強，中央氣象署今天凌晨針對新北市山區發布大雨特報。新北市烏來區信賢里北107線3.3公里處，今天凌晨突然有1顆長寬高各達6公尺的巨石落下，當場砸中1輛經過的轎車車頭。所幸車內2名70多歲夫妻幸運的並未受傷，僅受到驚嚇送醫觀察，目前該路段單向封閉，正由施工單位搶修中。

據了解，今天凌晨12時許，烏來區信賢里因鋒面及東北季風影響降下大雨，位於北107線3.3公里處發生落石，當時正好有1輛轎車行經不幸被落石砸中車頭，坐在車上的70多歲夫妻受到驚嚇，所幸並未受傷。救護車獲報趕抵將2人送往新店耕莘醫院觀察。