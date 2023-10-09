宜縣府前員工涉案 林姿妙痛心並呼籲一併嚴懲地下錢莊

針對宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉案，縣長林姿妙晚間表示，發生這種事情，讓她很痛心，請所有同仁潔身自愛，否則嚴厲處理；如果牽扯利益，也請民眾務必特別小心，盡力查證，並希望檢調一併對涉及賭博、重利的地下錢莊嚴懲，避免地下金融惡性循環。

許智信昨晚落網，宜蘭地檢署今晚開庭複訊，於9點47分對外表示，許男涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法的詐欺取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有串證、逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

林姿妙稍早透過新聞稿表示，對於員工涉案感到「痛心」，同時也呼籲檢調一併針對涉及賭博、重利的地下錢莊予以嚴懲。

據了解，外傳許智信欠下2億元龐大債務，共有50幾名被害人，但至今報案指控的被害人並不多，只有5人，不少借他錢的人貪取高額利息，連借據都沒有。傳出最多的一筆借貸金額4千萬就是地下錢莊所出借，擔心涉及「重利罪」，不敢出面報案，但透過黑道想辦法找許。