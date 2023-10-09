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夜校生翻牆 救卡平交道拋錨車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

老翁的車輛卡在平交道，一份一秒過去，兩名蘇澳海事學校的學生見情況不對，急忙翻牆出校園、跑去推車救人，民眾大讚學生見義勇為。圖／民眾提供
老翁的車輛卡在平交道，一份一秒過去，兩名蘇澳海事學校的學生見情況不對，急忙翻牆出校園、跑去推車救人，民眾大讚學生見義勇為。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳海事學校二名夜校生本月三日上課前，見林姓老翁開車拋錨卡在平交道上，二人顧不得快要上課，直接翻牆衝去幫忙推車救人，化解危機。消息曝光後，校方肯定學生見義勇為，「翻牆」情況特殊，不但不記過，反而要記大功。

警方調查，三日晚間近七時，林姓老翁開車突拋錨卡在平交道柵欄下，蘇澳海事夜校生潘承佑及張芳瑜剛到校，見老翁無法自行脫困，擔心列車來了會出人命，情況危急，兩人二話不說，翻牆出校園，衝去幫老翁推車到安全地點，及時化解一場危機。

此事傳開，校方昨決定給予獎勵，校長陳永峰說，救人分秒必爭，當下非常緊急，學生如果繞出校門口再轉往平交道，時間可能來不及，翻牆情非得已，救人行為值得讚許，學校會記大功，並在班會或周會給予公開表揚。

林姓老翁歷經生死一瞬間，頻頻對學生道謝，他說，當晚視線不清，加上情緒緊張，不清楚幫忙的人就是蘇澳海事學校學生。

潘承佑、張芳瑜就讀蘇澳海事食品科一年級，二人表示，當時剛到校上課，遠遠看到學校旁平交道「好像不太對勁」，可能需要幫忙。當下救人要緊，沒想太多，直接翻牆跑去幫忙。附近民眾說，二名學生為了救人翻牆，見義勇為精神值得鼓勵。

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