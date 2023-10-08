三重電纜掉落2830戶停電 晚間已復電

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重區大同南路晚間因電纜掉落，引發小型走火，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書
三重區大同南路晚間因電纜掉落，引發小型走火，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書

板橋溪崑、樹林晚間發生停電意外，無獨有偶三重區大同南路晚間也因電纜掉落導致附近住戶約2830戶停電，新北市議員王威元表示，主因是電纜線掉落，並引發小型走火及中等規模停電，感謝台電、警察局、消防局、三重區公所全力協助，已在晚間10點前全部復電。

王威元說，國慶連假晚間忽然聽到蹦一聲巨響，接著一片黑暗，宛若5年前北台灣大停電，大同南路有一半整個沒電，他立刻跟在地里長趕到現場，才知道原來是電纜線掉落，引發的小型走火及中等規模停電。

王威元也說，他們立刻拜託派出所同仁、消防分隊同仁戒護現場，避免民眾誤觸電纜線，同時四散跟民眾宣導，安定人心，也趕緊拜託台電出動緊急搶修小組，還好相關人員20分鐘內就抵達現場開始修復。

王威元說，日曬雨淋的電線桿遲早會有物理性的損壞，總是要將電線桿地下化才放心，加上同步推動都市更新 ，雙管齊下，才能落實安居樂業。

三重區大同南路晚間因電纜掉落導致該區住戶約2830戶停電，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書
三重區大同南路晚間因電纜掉落導致該區住戶約2830戶停電，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書
三重區大同南路晚間因電纜掉落導致該區住戶約2830戶停電，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書
三重區大同南路晚間因電纜掉落導致該區住戶約2830戶停電，幸已修復復電。圖／摘自王威元臉書

停電 台電

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