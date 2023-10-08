高雄夫妻鬥嘴夫遭鎖7樓攀陽台 嚇壞路人報案出動雲梯車救下
高雄市三民區建興路一棟大樓7樓，今天下午3時19分許傳出有人欲跳樓，消防局獲報，出動雲梯車前往將郭姓男子救下；郭尷尬向警方表示，不是要跳樓，因妻子吃安眠藥要睡午覺，嫌他太吵，將他關在陽台，他試圖從陽台爬進屋，純粹誤會一場。
警消調查，家住三民區建興路一棟大樓7樓的郭姓男子（30歲），因胡姓妻子（23歲）吃了安眠藥準備睡午覺，但郭逗妻子玩，不讓她睡，妻子一怒之下將丈夫鎖在陽台。
郭男在妻子睡著後無法進屋，試著從陽台爬進屋時，樓下有民眾見狀，以為郭欲跳樓，嚇得報警。
由於郭進退兩難，消防員在地面鋪設氣墊，雲梯車也升空，最後將郭順利救下，胡妻被警方通知時，還在房內呼呼大睡，得知搞出一場鬧劇，驚訝不已。
由於烏龍一場，郭男也未受傷，警方叮囑夫妻倆勿再生事，以免發生意外，或浪費社會資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言