高雄夫妻鬥嘴夫遭鎖7樓攀陽台 嚇壞路人報案出動雲梯車救下

高雄市三民區建興路一棟大樓7樓，今天下午3時19分許傳出有人欲跳樓，消防局獲報，出動雲梯車前往將郭姓男子救下；郭尷尬向警方表示，不是要跳樓，因妻子吃安眠藥要睡午覺，嫌他太吵，將他關在陽台，他試圖從陽台爬進屋，純粹誤會一場。

警消調查，家住三民區建興路一棟大樓7樓的郭姓男子（30歲），因胡姓妻子（23歲）吃了安眠藥準備睡午覺，但郭逗妻子玩，不讓她睡，妻子一怒之下將丈夫鎖在陽台。

郭男在妻子睡著後無法進屋，試著從陽台爬進屋時，樓下有民眾見狀，以為郭欲跳樓，嚇得報警。

由於郭進退兩難，消防員在地面鋪設氣墊，雲梯車也升空，最後將郭順利救下，胡妻被警方通知時，還在房內呼呼大睡，得知搞出一場鬧劇，驚訝不已。