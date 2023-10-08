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基隆民宅火警…2女子逃到陽台待援 消防員帶下樓脫險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市西定路80巷今天傍晚發生民宅火警，消防人員到場灌救時，將2名受困陽台的女性帶下樓。兩人意識清楚，無外傷，但擔心可能有吸入性嗆傷，預防性送醫，確保安全。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點50分接獲報案，西定路80巷內有棟2層樓加強磚造民宅起火燃燒，出動中山、仁愛、安樂分隊出動各式消防車13輛，人員27名前往搶救。

消防到場時，發現住在屋內的2名女子逃到2樓陽台等待救援，消防人員上樓將2人帶下樓，2人意識清楚，沒有明顯外傷。

起火點疑在民宅1樓，消防人員布設水線，6點8分就將火勢撲滅，入內搜索無人受困傷亡，屋內家電等陳設燒毀，6點53分殘火處理完畢，起火原因由消防局火災調查人員調查。

基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，消防人員將2名受困陽台的女性帶下樓，預防性送醫確保安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，消防人員將2名受困陽台的女性帶下樓，預防性送醫確保安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，屋內家電等陳設燒毀。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，屋內家電等陳設燒毀。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，消防人員將2名受困陽台的女性帶下樓，預防性送醫確保安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市西定路80巷內今天傍晚發生民宅火警，消防人員將2名受困陽台的女性帶下樓，預防性送醫確保安全。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 意識 火災

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