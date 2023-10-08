罰半蹲、持棍棒打人…桃園美髮店疑集體霸凌女助理 勞檢處出手了

桃園某連鎖美髮店傳出集體霸凌女助理，不僅處罰女助理半蹲、青蛙跳，還有員工拿棍棒打人，引發議論。桃園市勞檢處今表示，稍早已前往了解，因業者未依職業安全衛生法提供預防措施，包括評估、勞工教育訓練，已限期業者3個月改善，否則可處3萬至15萬元罰鍰，並指店家已將涉霸凌的2名設計師解僱。

有網友發文表示，日前在桃園某理髮店看到一位女助理遭全店員工霸凌，不僅被罰半蹲、舉染燙盆、提水桶，還罰青蛙跳、蹲地上，還被毆打，整段過程長達數小時。貼文一出引發大批網友不滿。

據了解，該名女助理24歲、在該店工作2年多。勞檢處表示，今天稍早已前往店家了解，雖當事女助理稱「未遭到侵害、沒那麼嚴重，是犯錯受到處罰」，不過因業者未依職業安全衛生法提供預防措施，包括評估、勞工教育訓練，勞檢處已限期業者3個月改善，否則可處3萬以上15萬元以下罰鍰；店家也告知已將涉及霸凌的2名設計師解僱，後續將依勞基法處理。

桃園警分局同安派出所則表示，經詢問當事人及店家，均表示因工作問題發生糾紛，不需警方協助處理，針對是否涉及違法行為，將主動調查，並通知相關人員到所說明，釐清案情。