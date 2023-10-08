喝醉煮飯忘關火！整屋飄濃煙住警器狂叫 驚動鄰居報案

桃園市桃園區今上午一處民宅警報聲大作，屋內住宅用火災警報器不斷傳出「發生火災，發生火災」警示音，附近鄰居聽聞紛紛跑出來尋找聲音來源，發現某戶家中飄出陣陣濃煙，趕緊叫醒熟睡住戶並報案，消防人員到場確認無大礙，無人受傷，虛驚一場。

桃園市政府消防局今上午8點接獲報案，桃園區景福宮附近一處民宅發生火警，立即派遣三民分隊2車6人前往現場，並由119執勤人員線上指導民眾移動至相對安全區域。

救災人員抵達現場後發現1樓冒出白煙，因住宅用火災警報器即時發出警報聲，才火勢擴大前被發現；初步了解，住戶昨晚喝醉開瓦斯爐煮飯，卻不小心睡著，被叫醒後急忙關掉瓦斯並移開鍋具。消防人員使用紅外線熱顯像儀重複確認無燃燒之虞。

三民分隊分隊長黃柏豪表示，火災發生初期最容易及時撲滅及逃生，每當火災發生後待消防車輛到達，火勢已逐漸擴大，若能透過住宅用火災警報器及早發現，立即避難逃生或自行熄滅火勢，就能將生命財產的損失降至最低，也提醒民眾切記牢記「人離火熄」，養成平時防火好習慣，保障居家安全。

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