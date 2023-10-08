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影／出航即撞礁石 澎湖交通船「白沙之星」船艙破大洞恐報廢

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

往返澎湖赤崁與吉貝間的交通船「白沙之星」，昨為閃避貨輪撞上淺礁，船上僅有4名船員沒有乘客，消防人員與義消的協助下，已拖回吉貝漁港，經潛水人員下海查看，發現船底破了一個大洞，部分設備也受損，考量修船費過高，未來可能報廢。

隸屬於白沙鄉公所的「白沙之星」交通船，平時往返白沙赤崁與吉貝離島間，昨是雙十連假首日，「白沙之星」中午載客83人自赤崁開往吉貝後，再從吉貝空船欲返回赤崁，加運旅客，沒想到為閃避貨輪，偏離航道撞上淺礁，導致船艙破裂進水並擱淺。

當時船上只有船長與3名船員，消防人員與義消協助，慢速拖回吉貝漁港，今消防人員再度乘快艇前往吉貝執行「白沙之星」水下救援作業，但該船已呈半沈狀態，救援人員雖將浮力袋集中布設於船尾，船尾仍無法有效浮起，明天再繼續進行。

據了解，「白沙之星」交通船已有20多年船齡，原預計明年7月就要報廢，如今船底破了大洞，加上多項設備受損，白沙鄉公所考量修船費過高，未來有可能直接報廢。

澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供

澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防人員進行「白沙之星」擱淺救援勤務。圖／澎湖縣消防局提供
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