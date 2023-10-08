5日離家…7旬婦陳屍華中橋下 家屬搜尋2日悲見冰冷遺體
7旬陳姓婦人5日離家出走，家人報警，警方調閱監視器發現陳婦當天曾出現在華中橋下堤外道路，會同陳婦家人展開搜尋，今天下午在中和區華中橋下恐龍公園搜尋時發現陳婦，已成冰冷遺體，初步排除外力，報請檢察官相驗釐清死因。
據了解，中和警方今天下午1時許接獲民眾報案，在華中橋下恐龍公園河堤上發現一具屍體，警方獲報到場，報案民眾表示他是死者陳婦的女婿，指陳婦5日離家出走，家屬向北市警方報案。
北市警經調閱監視器發現陳婦當天下午5時許曾出現在中和區華中橋下堤外道路，家屬近2日在附近努力尋找，最後迎來噩耗。
中和警方採證後初步排除外力介入，已通知死者丈夫至警局製作筆錄以了解原因，報請新北地檢署檢察官相驗調查。
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