國一桃園段火燒車！男帶妻小出遊發現車「怪怪的」 急靠邊下秒竄火

國道一號南向47公里桃園路段今下午2點多發生一起火燒車事故，一位爸爸開車載著妻小趁連假出遊，半路上卻發現車子怪怪的，趕緊停靠路肩報警，隨即整輛車陷入火海，所幸3人及時逃生沒有受傷，現場濃煙密布影響車道視線，一度造成車流回堵約4公里，目前現場已恢復通暢。

國道公路警察局第一公路警察大隊下午2點10分獲報，國道一號南向47公里桃園路段有一部小客車起火燃燒，車內乘客共2大1小，無人受傷，已逃出車外躲避，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消到場封閉外側輔助車道處理，現場濃煙一度造成車流回堵約4公里，並影響主線車道車流。

對此消防人員立即灑水灌救，初步了解，32歲的方姓男子開著小客車載著老婆和小孩外出，行經事發路段發現車輛有異狀，趕緊靠邊停車並下車打電話報案，結果車輛隨後就起火燃燒，所幸3人及時下車逃生沒有受傷，也沒有波及其他車輛，現場火勢於下午3點左右撲滅，現場正在清理中，詳細起火原因有待進一步釐清。