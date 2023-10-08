兄弟鬩牆？公館知名地瓜球2老闆爆衝突 警到場竟是「這原因」互毆

林姓兄弟在北市公館商圈擺攤賣地瓜球，日前下雨天因討論客人排隊動線問題，兄弟倆起爭執，孰料不到幾分鐘從口角糾紛變成肢體衝突，一旁攤商見狀急忙勸架、報警。警方趕抵，林姓兄弟稱「兄弟打架沒事了」，互不提告，警詢後依社維法裁罰。

警方3日晚上7點多獲報，中正區羅斯福路4段108巷口有攤販打架，趕抵已無吵架情事，釐清打架原因，是林姓兄弟因討論排隊動線問題各有意見，哥哥（37歲）稱下雨天怕客人大排長龍，所以跟弟弟（33歲）說等等要客人都排左邊，但弟弟卻認為往右邊排比較好，由於弟弟有喝酒，因此爆發衝突。

警方觀察2人，發現哥哥右手肘撕裂傷、弟弟則左手瘀傷挫傷，詢問是否提告，雙方表示「兄弟打架沒事」不提告，事後協助2人送醫治療，並依社維法第87條「互相鬥毆者」裁罰1萬8000元以下罰鍰。

據悉，該間地瓜球在Google評論逾700則，由於現炸酥又脆且巨大，外界封為「台大必吃美食之一」。

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