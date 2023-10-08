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祝後車早生貴子？國一南下高雄段突冒「飛天鏟子」 往後直噴險砸後車

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道一號高雄路段昨天傳有飛天「鏟子」，一名駕駛行駛國一南下366.3公里處時，疑因輾壓道路上的鏟子，造成整個鏟子往後噴飛，險些砸中後方車輛，整個驚悚過程全被後車拍下，網友以鏟子諧音揶揄遺落者「根本在祝後車早生貴子」，警方已通知車主到案開罰。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨天貼出一段影面，一輛轎車行駛在國道一號高雄路段南下，突然前方飛來一把鏟子，整把鏟子在空中翻轉多次落地，差點擊中後方車輛。

警方事後根據影片內容調查，確認事發時間為昨天中午12點17分左右，鏟子疑似遭車輛輾過才彈飛，並未造成路過車輛受損，目前已掌握相關車輛資料，通知車主到案說明並開罰。

警方表示，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處駕駛3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

高雄國道一號昨天冒出飛天鏟子，差點擊中後方車輛。取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
高雄國道一號昨天冒出飛天鏟子，差點擊中後方車輛。取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
高雄國道一號昨天冒出飛天鏟子，差點擊中後方車輛。取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
高雄國道一號昨天冒出飛天鏟子，差點擊中後方車輛。取自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

車主 國道

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