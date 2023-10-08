疑冷氣電線短路...北市大安分局偵查隊起火 偵查佐持滅火器撲滅
台北市警大安分局今天下午1點20分發生火警，分局二樓偵查隊稱「天花板冒出火煙」緊急派一輛消防車前往，現場偵查佐先關閉電源和找滅火器自行滅火，消防隊到場保險起見，拉水線上樓，確認火勢撲滅沒有射水。
消防隊初步調查，疑是冷氣機電線短路釀禍，所幸沒有人受傷送醫。大安警分局指出，後續將清查所有線路，避免再次發生情事，維護同仁生命、財產以及機關駐地安全。
【中央社／台北8日電】
台北市警察局大安分局2樓今天下午發生火警，消防局獲報後立即派員到場迅速滅火，初查疑為電線老舊所致，幸未釀傷亡也無燃燒面積，警局後續將清查所有線路以避免類似意外。
大安分局今天下午1時20分許發現2樓辦公室上方管線走火，冒出些許煙霧，立即通報119協助。消防人員到場後使用滅火器滅火，初步調查疑為電線老舊引起，並無造成人員受傷或財物損失，也無燃燒面積。
大安分局分局長王寶章指示清查警局所有線路，以避免再次發生類似情形，以維護員警生命、財產暨機關駐地安全。
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