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疑冷氣電線短路...北市大安分局偵查隊起火 偵查佐持滅火器撲滅

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警大安分局今天下午1點20分發生火警，分局二樓偵查隊稱「天花板冒出火煙」緊急派一輛消防車前往，現場偵查佐先關閉電源和找滅火器自行滅火，消防隊到場保險起見，拉水線上樓，確認火勢撲滅沒有射水。

消防隊初步調查，疑是冷氣機電線短路釀禍，所幸沒有人受傷送醫。大安警分局指出，後續將清查所有線路，避免再次發生情事，維護同仁生命、財產以及機關駐地安全。

【中央社／台北8日電】

台北市警察局大安分局2樓今天下午發生火警，消防局獲報後立即派員到場迅速滅火，初查疑為電線老舊所致，幸未釀傷亡也無燃燒面積，警局後續將清查所有線路以避免類似意外。

大安分局今天下午1時20分許發現2樓辦公室上方管線走火，冒出些許煙霧，立即通報119協助。消防人員到場後使用滅火器滅火，初步調查疑為電線老舊引起，並無造成人員受傷或財物損失，也無燃燒面積。

大安分局分局長王寶章指示清查警局所有線路，以避免再次發生類似情形，以維護員警生命、財產暨機關駐地安全。

大安警分局二樓偵查隊疑冷氣機電線短路起火，偵查佐發現火花立刻持滅火器滅火，消防隊開車趕抵確認火勢撲滅、無人受傷。圖／民眾提供
大安警分局二樓偵查隊疑冷氣機電線短路起火，偵查佐發現火花立刻持滅火器滅火，消防隊開車趕抵確認火勢撲滅、無人受傷。圖／民眾提供

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