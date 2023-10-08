蹲學校女廁發現有雙筷子 附註使用方法網笑翻

一名網友PO上一張學校女廁內的照片，只見便池前方被貼出一張照，還附上一雙免洗筷，請如廁後要沖水，若沖不掉，請把屎夾到便池前方凹槽，以便沖掉，引發網友討論，「笑得我屎都拉出來了」、「建議附叉子＋牛排刀讓便祕者切塊實用」。

PO文者貼上這張女廁照，只見便池前方貼著一張A4告示，上頭寫著如上文字，還幽狀地說「……，不是叫你夾起來吃掉，…凹槽以便沖掉，謝謝。」

PO文者說，在學校廁所看到的，「很好奇她們哪來那麼多筷子，我真的想不到文案，想到的不是太噁就是不適合，留言幫我想想看。」

有網友說，「這樣吃飯看到免洗筷會不會有陰影？」「筷子是夾塞用的，不是呷塞用的！使用前請詳細閱讀使用方法」，、「用免洗筷很不環保欸」、「之前到底發生過什麼事，得要這樣做？」