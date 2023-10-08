積欠2億元跑路遭黑白道追緝 宜縣府前專員在台北落網了

宜蘭縣政府公共造產前許姓專員上月28日失蹤，外傳他積欠2億元債務跑路，5名被害人出面報案。警方被查出他最後行蹤在苗栗頭份，其間不斷轉換交通工具，甚至企圖潛逃出國，白道與黑道都在追他，昨天終於在台北被捕落網。

許姓約雇專員事發後因曠職，遭縣府解雇，由於他經常幫縣長跑行程，是縣府服務團隊成員之一。外傳，他欠下大筆睹債，並向地下錢莊借貸，後來甚至打著共同投資縣政府重大活動標案等理由，向外誆騙募資、借貸2億元，9月28日失聯後，債主求償無門。

據了解，許男的車輛幾天前被砸毀，原手機留在車內未帶走，駕駛前女友車子跑到苗栗頭份，行蹤被檢警掌握，他不敢搭乘大眾運輸工具，期間以徒步、搭計程車等方式到處逃逸，一度還想偷渡出國，最後覺得有風險，整個人陷入走投無路，昨天在台北車站被逮。

警方初步了解，許男否認用縣府標案去跟民間借錢，而是他曾經因為選舉欠下大筆債務，因而以投資名義或借貸，有的是向二胎借款，支付驚人利息，最後錢坑越來越大，被逼急了，無力債還所以才跑路。