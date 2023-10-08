影／改裝機車騎士嗆警：當我不懂法律 上網討拍被諷仇警改裝猴

新北市1輛改裝機車昨天在五股區被攔檢，22歲騎士不願配合檢查，還拿手機錄影嗆警察：你當我不懂法律嗎？最後被開4張罰單最高可罰1.5萬元。影片事後提供給不同社群，疑似想向同溫層討拍，反被影音平台下標譏諷是「仇警改裝猴」。

蘆洲警分局昨天凌晨在五股區疏洪北路、成州八路口，設立攔檢點稽查噪音改裝車，遠遠聽見炸街噪音機車迎面駛來，示意停車受檢。22歲騎士見狀馬上熄火阻斷排氣管音浪，改用雙腳划步推行靠近。

員警仔細查看發現這輛機車疑似多處重度改裝，但騎士不願配合檢查，還拿起手機錄影，被告誡若對告發項目有意見可依管道提出申訴，但不要對著員警臉部拍攝。

騎士不爽，連番開嗆：為什麼不能拍到警察？你們是哪一間（分局）的？你當我不懂法律嗎？

最後因為騎士不願配合，警方僅依機車外觀，包括後視鏡損壞不修復、以及加裝強化車台、拆除中心蓋（擅自增、減、變更原有規格）等3項，按違反道交條例16條開罰，每項可處900元以上1800以下罰鍰。

另針對引擎加裝直吸式節流閥，依道交條例18條1項開罰，可處2400元以上9600以下罰鍰，並責令檢驗。

後來騎士自拍的影片被傳到不同社群平台，引發正反兩派議論，有人跟著一起酸嗆警察，也有人指責騎士擅自改裝車輛，還有影音平台直接下標題譏諷「仇警改裝猴」。