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桃園美髮店霸凌女助理 設計師「毆打逼下跪」警將介入

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園連鎖美髮店驚傳霸凌女助理，日前有民眾路過時，看見店內員工拿棍棒打人，甚至處罰女助理半蹲、青蛙跳，影片曝光後引發網友撻伐，對此店長表示，員工稱大家是在打鬧，已聯絡助理家長並對員工懲處。不過現在桃園警方表示，將主動進行調查，並通知相關人到案說明。

網友6日在臉書社團分享影片並貼文，爆料桃園市桃園區南平路上一間連鎖美髮店，全店設計師霸凌一名年輕女助理，不僅罰她半蹲、下跪，還要求舉水盆、提水桶及青蛙跳等，有時甚至拿棍棒打小腿及屁股，整段受虐過程長達數小時，且過程中現場設計師全在場恥笑羞辱。

影片曝光後，引發網友撻伐「什麼年代了還敢做這種事」、「妹妹吿好告滿，精神撫慰多拿一點，快過年了，這條不用跟他客氣」、「大家發起抵制」、「根本就是亂來」、「太扯了！毫無良心」。

而疑似該店店長在文章底下留言，表示當時不在店內，看到影片詢問員工，他們稱是在打鬧，已經對員工進行調查；針對受虐女助理已連絡上家長，承諾協助進行法律行動，除要求設計師道歉及和解，單位主管也記大過處分。

對此桃園警分局指出，警方事發後接獲報案，派員前往髮廊處理糾紛案件，經詢問當事人及店家，表示因工作問題發生糾紛，不需警方協助處理。針對是否涉及違法行為，警方將主動進行調查，並通知相關人員到所說明以釐清案情。

過程中員工甚至持棍棒打女助理的小腿及屁股。記者周嘉茹／翻攝
過程中員工甚至持棍棒打女助理的小腿及屁股。記者周嘉茹／翻攝
桃園連鎖美髮店驚傳霸凌女助理，店內員工處罰女助理半蹲、青蛙跳。記者周嘉茹／翻攝
桃園連鎖美髮店驚傳霸凌女助理，店內員工處罰女助理半蹲、青蛙跳。記者周嘉茹／翻攝

設計師 桃園 影片

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