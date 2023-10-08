網Po文「棒球隊找一位爸爸麻煩」 北市警：無打架 口角衝突10秒

有民眾在臉書社團爆料稱，6日目睹棒球隊找一位爸爸麻煩，後座還載著學生小孩，並PO上一段45秒影片；對此，轄區警方表示，此案尚未接獲民眾報案，同時根據路口監視器畫面，發現沒有打架情事、無人受傷，呼籲民眾若遇糾紛，當下應報警求助，維護自身權益。

臉書社團「我是景美人」日前有民眾貼出一段影片，並打上「景華街跟仙岩路口目睹棒球隊找一位爸爸麻煩嗆聲，後座小孩應為景興的學生，如有認識或是身邊親朋好友再麻煩轉告，如要提告影片在這，路燈不走拿球棒去嗆人家，罰單已經先送了，車貸跟罰單一起繳喔」。