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網Po文「棒球隊找一位爸爸麻煩」 北市警：無打架 口角衝突10秒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在臉書社團爆料稱，6日目睹棒球隊找一位爸爸麻煩，後座還載著學生小孩，並PO上一段45秒影片；對此，轄區警方表示，此案尚未接獲民眾報案，同時根據路口監視器畫面，發現沒有打架情事、無人受傷，呼籲民眾若遇糾紛，當下應報警求助，維護自身權益。

臉書社團「我是景美人」日前有民眾貼出一段影片，並打上「景華街跟仙岩路口目睹棒球隊找一位爸爸麻煩嗆聲，後座小孩應為景興的學生，如有認識或是身邊親朋好友再麻煩轉告，如要提告影片在這，路燈不走拿球棒去嗆人家，罰單已經先送了，車貸跟罰單一起繳喔」。

轄區文山第二分局警方說，該貼文時間6日晚上9點多，仙岩路與景華街口有發生糾紛，惟警方當下並未接獲相關報案，經調閱監視器畫面，為機車騎士與汽車駕駛疑因鳴按喇叭產生行車糾紛，現場口角衝突僅10秒鐘，雙方就各自離去，沒有打架無人受傷，事後已聯絡當事人來派出所說明，若有涉及刑案依法究辦，違停等相關違規也會依法開罰。

有民眾在臉書社團稱遇到棒球隊找一位爸爸麻煩，對此轄區警方稱，當下沒有接獲報案，調閱監視器畫面沒有打架情事，衝突僅10秒鐘雙方就各自離去。記者翁至成／翻攝
有民眾在臉書社團稱遇到棒球隊找一位爸爸麻煩，對此轄區警方稱，當下沒有接獲報案，調閱監視器畫面沒有打架情事，衝突僅10秒鐘雙方就各自離去。記者翁至成／翻攝
有民眾在臉書社團稱遇到棒球隊找一位爸爸麻煩，對此轄區警方稱，當下沒有接獲報案，調閱監視器畫面沒有打架情事，衝突僅10秒鐘雙方就各自離去。記者翁至成／翻攝
有民眾在臉書社團稱遇到棒球隊找一位爸爸麻煩，對此轄區警方稱，當下沒有接獲報案，調閱監視器畫面沒有打架情事，衝突僅10秒鐘雙方就各自離去。記者翁至成／翻攝

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