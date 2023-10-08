快訊

以色列陷戰爭狀態！22名台灣留學生滯留 最新情況曝光

連運動都救不了！研究稱這些人即便有運動習慣仍不足以防失智

亞運空手道／亞錦賽淚水成助力 谷筱霜扭轉困境逆轉奪金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警苦追失聯移工300公尺 向路過騎士借機車追上壓制逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍黎姓移工前往高雄小港區一家超商購物，見巡邏員警趨前盤查時，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士，以車追人，追了近300公尺，順利將黎男壓制逮捕，警方查出黎是逃了2年的失聯移工，警詢後移請移民署高雄市專勤隊收容。

小港分局漢民派出所警員蔡程莛，前晚6時許巡經小港區康莊路與崇文路口時，見一家超商前越南籍黎姓男子（30歲）形跡可疑，欲上前盤查時，黎男卻拔腿狂奔，蔡警一路於後方苦追300公尺。

由於黎男腳程快，蔡警跑得氣喘吁吁，路邊一名熱心男騎士詢問「沒追到嗎？」蔡靈機一動，請騎士協助載他一程追人，約追了300公尺，在平治街與金府路口攔截到黎男，將他壓制逮捕後，呼叫支援。

警方將黎男帶回查證，發現他是2021年7月失聯的移工，逃亡2年期間以打零工為生；警詢後，將黎移送移民署高雄市專勤隊收容等待遣返。

越南籍黎姓逃逸移工在高雄小港區一家超商前，見員警盤查，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士，將黎追捕到案。記者石秀華／翻攝
越南籍黎姓逃逸移工在高雄小港區一家超商前，見員警盤查，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士，將黎追捕到案。記者石秀華／翻攝
越南籍黎姓逃逸移工在高雄小港區一家超商前，見員警盤查，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士(如圖)，以車追人，將黎追捕到案。記者石秀華／翻攝
越南籍黎姓逃逸移工在高雄小港區一家超商前，見員警盤查，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士(如圖)，以車追人，將黎追捕到案。記者石秀華／翻攝

移民署 移工

延伸閱讀

到高雄暗息無啥代誌來佳 一圖搭捷運暢遊高雄16個夜市　

旅宿業聘移工 拚下月放行

失聯移工躲緝跳淡水河…人不見了 新北消防下船艇救援

失聯移工跟警察「對到眼」心虛低頭 下秒狂逃200米…遭警撲倒逮捕

相關新聞

桃園美髮店霸凌女助理 設計師「毆打逼下跪」警將介入

桃園連鎖美髮店驚傳霸凌女助理，日前有民眾路過時，看見店內員工拿棍棒打人，甚至處罰女助理半蹲、青蛙跳，影片曝光後引發網友撻...

網Po文「棒球隊找一位爸爸麻煩」 北市警：無打架 口角衝突10秒

有民眾在臉書社團爆料稱，6日目睹棒球隊找一位爸爸麻煩，後座還載著學生小孩，並PO上一段45秒影片；對此，轄區警方表示，此...

高雄警苦追失聯移工300公尺 向路過騎士借機車追上壓制逮人

越南籍黎姓移工前往高雄小港區一家超商購物，見巡邏員警趨前盤查時，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士，以車...

高雄男匯110萬元投資遇詐 扮肥羊加碼助警逮2車手

高雄張姓男子在網路看到投資廣告，聽信投資可以獲得高報酬，2個月內匯出110萬元，看到帳面獲利想要取款，卻被對方以各種理由...

雙十國慶大會將登場 北市警公布交管圖

10月10日國慶大會、國慶酒會將登場，轄區警方公布當天活動交通管制區域，包括凱道、懷寧街、公園路、貴陽街一段等，呼籲駕駛...

影／越南女移工「切西瓜」肇事溜了 無車牌警仍追到人

台中市黃姓女子在今年8月底時騎機車行經南區，當時一名穿紅衣的越南籍女移工以「切西瓜」式左轉，黃女閃避不及，雙方發生車禍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。