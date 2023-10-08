高雄警苦追失聯移工300公尺 向路過騎士借機車追上壓制逮人

越南籍黎姓移工前往高雄小港區一家超商購物，見巡邏員警趨前盤查時，拔腿狂逃，警方苦追300公尺，攔下路邊一名機車騎士，以車追人，追了近300公尺，順利將黎男壓制逮捕，警方查出黎是逃了2年的失聯移工，警詢後移請移民署高雄市專勤隊收容。

小港分局漢民派出所警員蔡程莛，前晚6時許巡經小港區康莊路與崇文路口時，見一家超商前越南籍黎姓男子（30歲）形跡可疑，欲上前盤查時，黎男卻拔腿狂奔，蔡警一路於後方苦追300公尺。

由於黎男腳程快，蔡警跑得氣喘吁吁，路邊一名熱心男騎士詢問「沒追到嗎？」蔡靈機一動，請騎士協助載他一程追人，約追了300公尺，在平治街與金府路口攔截到黎男，將他壓制逮捕後，呼叫支援。