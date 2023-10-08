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高雄男匯110萬元投資遇詐 扮肥羊加碼助警逮2車手

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子在網路看到投資廣告，聽信投資可以獲得高報酬，2個月內匯出110萬元，看到帳面獲利想要取款，卻被對方以各種理由拖延，張男懷疑遇到詐騙報警，與警方聯手騙出詐團車手，成功逮到18歲張姓、22歲余姓男子，移送地檢署後，余男被聲押獲准，張男以10萬元交保。

警方調查，張男今年8月在網路看到投資廣告，聯繫投資公司後，對方派出一名理財專員與張男接洽，張男在對方巧語下，以每次10萬元額度，前後匯出110萬元至投資公司的指定帳戶。

由於帳面多次顯示投資獲利，張男想要出金卻被限制條件，因對方以各種理由推遲，張男才發現自己碰到常見的投資詐騙，前往鄰近的派出所報案。

楠梓警分局受理後與張男合作，以「加碼」投資方式，約詐騙集團成員外出面交190萬元投資款項，前天下午張男約車手在楠梓區某咖啡店碰面，等穿著西裝、偽裝成投資公司「VIP專員」的張姓、余姓車手現身後，一旁埋伏的員警隨即上前將兩人逮捕。

警方在張嫌、余嫌身上查扣2支手機、1張假工作證等，因詐欺罪嫌明確，詢後依違反詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後因張男涉案程度不高，以10萬元交保，余男則否認詐欺，被檢方聲押獲准，全案擴大偵辦中。

員警與遇詐的張姓男子合作，將偽裝成投資公司「VIP專員」的18歲張姓車手及22歲余姓車手逮捕。讀者提供
員警與遇詐的張姓男子合作，將偽裝成投資公司「VIP專員」的18歲張姓車手及22歲余姓車手逮捕。讀者提供

詐騙集團 車手 詐欺

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