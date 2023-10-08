桃警取締台七乙山道飆速 1重機過彎竟飆81K罰1.2萬
「山道猴子」跑山道飆車熱潮，桃園市大溪分局和交通大隊9月來在大溪復興區台七乙線重機、追焦手聚集點，強力取締和勸導飆速危險駕駛行為，查出一輛重機車手竟在台七乙彎道飆速最高81公里，警方開罰1萬2000元，讓車手荷包大失血，警方今天上午表示，國慶連假為防台七乙線飆車，連續安排警力勸導取締，跑山機手山道競速大幅降低。
「山道猴子的一生」影片爆紅後，復興區台七乙線吸引許多重機車手、追焦手及年輕騎士「朝聖」競速或壓車飆速，車禍頻增，交通大隊和大溪分局自9月以來在大溪復興台7乙的8至12公里彎道及周邊道路，每周休假日或連假期間，採取聯合警力重點佈署取締機車超速等違規行為。
警方統計迄今台七乙線取締機車超速開罰總計376件，其中超速20公里以下共190件、速20至40公里共177件、超速40至60公里共9件，尤其一輛男騎士重機在台七乙線9公里限速40公里彎道處，竟飆速81公里過彎，超速最高41公里，警方開出一張1萬2000元告發單，騎士一時技癢得不償失。
大溪分局和交大表示，為防制重機車手、追集焦手及騎士在台七乙線彎道旁聚集危險，9月以來同步採取聯合警力和區域聯防方式，在台七乙彎道重點取締超速、勸離追焦手，遏止跑山車山道飆車危險行為，經每周休假日、中秋及國慶假期重點排班執行取締，台七乙線跑山車飆速銳減，相對交通意外也大幅下降。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言