桃警取締台七乙山道飆速 1重機過彎竟飆81K罰1.2萬

「山道猴子」跑山道飆車熱潮，桃園市大溪分局和交通大隊9月來在大溪復興區台七乙線重機、追焦手聚集點，強力取締和勸導飆速危險駕駛行為，查出一輛重機車手竟在台七乙彎道飆速最高81公里，警方開罰1萬2000元，讓車手荷包大失血，警方今天上午表示，國慶連假為防台七乙線飆車，連續安排警力勸導取締，跑山機手山道競速大幅降低。

「山道猴子的一生」影片爆紅後，復興區台七乙線吸引許多重機車手、追焦手及年輕騎士「朝聖」競速或壓車飆速，車禍頻增，交通大隊和大溪分局自9月以來在大溪復興台7乙的8至12公里彎道及周邊道路，每周休假日或連假期間，採取聯合警力重點佈署取締機車超速等違規行為。

警方統計迄今台七乙線取締機車超速開罰總計376件，其中超速20公里以下共190件、速20至40公里共177件、超速40至60公里共9件，尤其一輛男騎士重機在台七乙線9公里限速40公里彎道處，竟飆速81公里過彎，超速最高41公里，警方開出一張1萬2000元告發單，騎士一時技癢得不償失。